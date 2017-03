Ngân hàng lại đua nhau khuyến mãi

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM với lãi suất huy động cao như vậy, cộng thêm phần khuyến mãi có giá trị là nhà và xe thì liệu có phá vỡ cam kết giữ lãi suất 11,2% do Hiệp hội Ngân hàng đưa ra, ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng Giám đốc OCB, cho biết lãi người gửi tiền nhận được là 11,2%/năm và lãi này không vượt so với cam kết của hiệp hội vì phần khuyến mãi là chi phí do ngân hàng tự bỏ ra. Ông Tuấn cũng cho rằng không thể nói các ngân hàng chi phí khuyến mãi như vậy thì sắp tới lãi suất cho vay sẽ tăng.

B.NHƠN