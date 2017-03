Ngân hàng lại mở hầu bao cho nhà đất

Đất nền Đồng Nai, Bình Dương lại nhộn nhịp Cùng với nhu cầu mua ở có giao dịch vì ngân hàng rót vốn thì đất nền ở các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng hút khách. Ghi nhận ở sàn Tấc Đất Tấc Vàng thì mới chỉ mở bán lại đợt ba khu đô thị dịch vụ thương mại và du lịch The Green River cuối tháng 9 nhưng nhiều khách hàng đã gọi điện thoại giữ chỗ. Tương tự ở dự án khu đô thị Thung Lũng Xanh do hai sàn Tín Nghĩa và Hưng Thịnh Phát phân phối cũng thấy khá nhiều khách hàng địa phương và các tỉnh chọn mua. Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Tấc Đất Tấc Vàng, cho biết sở dĩ đất nền ở các tỉnh trên thu hút người mua vì giá đất còn rẻ, mặt khác chính sách vĩ mô, trong đó có vấn đề lãi suất được đảm bảo khiến dân đầu tư quyết định giải ngân sớm.