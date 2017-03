Ngân hàng Nhà nước cho nhập vàng, giá tụt dốc

Ngân hàng Nhà nước cho nhập khẩu vàng trở lại

Theo thống đốc, cơn sốt trên thị trường sáng nay một phần do giá thế giới leo cao và tâm lý kỳ vọng giá còn lên cao nữa, nhưng chủ yếu là do sự thao túng của giới đầu cơ. Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước không loại trừ khả năng các đối tượng đầu cơ muốn đẩy giá lên cao để tạo sức ép với cơ quan quản lý.

Để tạo thanh khoản cho thị trường, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tuyên bố cấp quota nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu. Đây là lần thứ 3 trong năm Ngân hàng Nhà nước cấp quota nhập khẩu cho doanh nghiệp. Lần gần nhất là vào 7/10, cơ quan này đã cấp khoảng 3 tấn.

Diễn biến giá vàng hiện nay còn chịu ảnh hưởng bởi tỷ giá, đang leo lên 21.500 đồng một USD. Thống đốc cũng tuyên bố chiều nay sẽ bán ngoại tệ cho những ngân hàng có đơn xin mua. Ông khẳng định kể từ khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố can thiệp thị trường, chưa có ngân hàng nào gửi đơn lên xin mua.

Vài phút sau tuyên bố của Thống đốc, giá vàng hai miền Nam Bắc nhanh chóng tụt dốc, giá mua vào phổ biến 36,4-36,5 triệu đồng trong khi bán ra quanh 37,3-37,40 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng so với một tiếng trước đó.

Lúc 12h17, Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội báo giá mua vàng chỉ còn 36,40 triệu đồng, giảm 1,1 triệu đồng so với đỉnh cao trước đó vài chục phút. Chiều bán cũng rơi tự do còn 37,30 triệu đồng, so với đỉnh cao 38,20 triệu đồng lúc 11h.

Cùng lúc đó tại cửa hàng Phú Quý, giá thu mua vàng còn 36,50 triệu đồng, mất 900.000 đồng so với đỉnh cao buổi trưa. Niêm yết bán cũng chỉ còn 37,20 triệu đồng.

Cơn sốt giá vàng hiện nay lặp lại kịch bản tương tự của tròn một năm trước. Chỉ trong buổi sáng 11/11/2009, giá vàng tăng vọt từ 27 triệu đồng lên trên 29 triệu đồng một lượng, người dân ồ ạt đi mua. Đến trưa, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cho nhập vàng không hạn chế, giá nhanh chóng tụt dốc và rơi thảm hại xuống dưới 25 triệu đồng một lượng. Trong lúc thị trường xuống dốc, nhiều cửa hàng đã từ chối mua của người dân.



