Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ sẵn sàng bán ngoại tệ để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường. Không công bố cụ thể số lượng ngoại tệ bán ra, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết sẽ đủ để đáp ứng các nhu cầu nhập khẩu thiết yếu mà đảm bảo mục tiêu kiềm chế nhập siêu.

Cùng với biện pháp bán can thiệp, Ngân hàng Nhà nước sẽ linh hoạt điều hành các lãi suất chủ chốt như lãi suất OMO, tái cấp vốn, qua đêm, qua đó gián tiếp giảm áp lực đối với tiền đồng.

Riêng về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước một lần nữa khẳng định sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá ở mức ổn định như hiện nay, ít nhất từ nay tới cuối năm sẽ không có chuyện tăng tỷ giá như phỏng đoán của thị trường.

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết các giải pháp trên đây đã được chấp thuận sau cuộc họp khẩn của Thủ tướng, các phó thủ tướng và bộ trưởng một số bộ ngành liên quan tối 3/11. Trong ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước sẽ họp với các ngân hàng thương mại để lên kế hoạch triển khai cụ thể.

Diễn biến tỷ giá bắt đầu nóng trở lại từ cuối tháng 9, đẩy giá đôla tự do lên 21.000 đồng vào cuối ngày 4/11, vênh tới 7,6% so với mức niêm yết của ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cho rằng căng thẳng trên thị trường ngoại hối thời gian qua chủ yếu do tâm lý lo ngại về khả năng nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa và lạm phát sẽ tăng vào cuối năm.

Tuy nhiên, trong cuộc họp tối 3/11, Bộ Công Thương đã công bố dự báo nhập siêu của cả năm 2010 chỉ ở mức 12 tỷ USD, thay cho dự báo trước đây là 13,5 tỷ USD. Trong khi đó, nguồn cung ngoại tệ đang có xu hướng tăng trong các tháng cuối năm do nhiều khoản vay lớn bằng ngoại tệ từ nước ngoài của các tổ chức kinh tế được giải ngân, luồng vốn đầu tư và kiều hối chuyển vào trong nước đang được cải thiện đáng kể. Dự báo, trong năm 2010 dự báo cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam sẽ cân bằng.

Theo Song Linh (VNE)