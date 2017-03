Ngân hàng ôm tiền nhưng... không cho vay

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đang khát vốn để đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì tại nhiều ngân hàng, tiền lại chất đống. Tại sao lại có nghịch lý này?

Đối phó

Sau cuộc chạy đua tăng lãi suất để hút tiền gửi tiết kiệm vừa qua, nhiều ngân hàng cổ phần đã huy động được một lượng tiền khá lớn. Theo tiết lộ của tổng giám đốc một ngân hàng TMCP tại TP.HCM, một nhà băng cổ phần hút tiền vào ít nhất là 500 tỷ đồng và nhiều là gần 2.000 tỷ đồng, tùy theo quy mô, thương hiệu của mỗi ngân hàng, cũng như tính hấp dẫn của từng sản phẩm tín dụng đưa ra. Cá biệt có ngân hàng chỉ sau vài ngày tăng lãi suất tiền gửi lên hơn 13,9%/năm, rồi đến 14,2%/năm đã huy động được cả ngàn tỷ đồng trước khi Ngân hàng nhà nước có công điện khẩn yêu cầu đưa lãi suất tiền gửi về mức 12%/năm. Thậm chí ngay sau công điện này, nhiều nhà băng cổ phần vẫn lách dưới các hình thức khuyến mãi như gửi tiền được vàng... để thu hút khách hàng.

Như vậy, tính ra bình quân chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần, lượng tiền đổ dồn về các ngân hàng cổ phần ước tính đã gần 40 ngàn tỷ đồng. Dù đây chưa phải là con số thống kê chính xác nhưng qua cơn sốt đi gửi tiền như đi hội cho thấy các ngân hàng hiện nay không còn cảnh khan hiếm tiền đồng như thời điểm trước và ngay sau Tết.

Thế nhưng các ngân hàng lại hạn chế cho vay. Cách đây vài ngày, thử đến vay tại Ngân hàng P., người viết đã được khuyên không nên vay. Có ngân hàng còn đẩy lãi suất cho vay lên cao đến gần 23%/năm. Giải thích điều này, tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tại TP.HCM cho biết sau đợt huy động vốn, tuy đã bớt khan hiếm tiền đồng nhưng các ngân hàng đang phải tính toán lại dòng tiền ra vào để đối phó với “ba-ri-e” của cơ quan quản lý bắt nâng dự trữ cũng như ngày 17-3 này, họ buộc phải tham gia mua tín phiếu. Do đó, các ngân hàng phải siết hoạt động cho vay. “Có thể phải đến hết tháng 3 thì việc cho vay cũng như mức lãi suất cho vay, mới được các ngân hàng tính toán trở lại” - vị giám đốc này cho biết.

Do quản trị kém

Không đồng tình với những lập luận của giới ngân hàng đưa ra rằng do chính sách tiền tệ gây khó khăn cho hoạt động ngành ngân hàng, ông Phan Hồ Trung Phong - Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư liên minh Tây Thái Bình Dương cho rằng hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng cổ phần hiện nay không thông suốt là do quản trị kém. Chẳng hạn, trước đây các nhà băng khối cổ phần thường hay lấy số vốn huy động ngắn hạn đem cho vay trung và dài hạn. Khi gặp những thời điểm nguồn tiền nóng sốt, lạm phát gia tăng, người dân rút tiền nhiều thì các ngân hàng này lâm vào cảnh thiếu hụt tiền. Trước đây, cách mà các ngân hàng hay làm khi thiếu hụt tiền là đi vay trên thị trường liên ngân hàng - nơi các ngân hàng cho vay tiền lẫn nhau. Tuy nhiên, giải pháp này hiện không còn hiệu quả nữa, do có nhiều ngân hàng cùng cần tiền một lúc nên lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bị đội ngưỡng lên rất cao, có thời điểm đến 30%/năm.

Một chuyên gia của Viện Nghiên cứu kinh tế trung ương cũng cho rằng nguyên nhân sâu xa khiến cho hoạt động ngân hàng hiện nay chỉ có tiền vào mà đầu ra hạn chế là do vẫn còn nhiều ngân hàng kinh doanh “ăn xổi”. Đặc biệt, những ngân hàng nhỏ, ngân hàng quy mô nông thôn mới nâng cấp lên đô thị chỉ muốn tăng trưởng “nóng” tín dụng mà không lo tài sản dự phòng cho những biến động tiền tệ. Do vậy, có những lúc cần tiền lại không có “đồ chơi” là tín phiếu, trái phiếu để mua bán trên thị trường mở khi Ngân hàng nhà nước bơm tiền ra. Bằng chứng là mới đây, Ngân hàng nhà nước bơm tiền ra thị trường mở thì chỉ có các ngân hàng quốc doanh thắng thầu, còn các ngân hàng cổ phần tiếp tục bài ca đi vay lại. “Khối ngân hàng cổ phần hiện còn bị động trong kế hoạch kinh doanh do trước đó đã quá kỳ vọng vào thị trường bất động sản. Hai năm gần đây, các ngân hàng ồ ạt đưa tiền vào các dự án bất động sản mà không lường trước những biến động của thị trường” - chuyên gia này nhấn mạnh.