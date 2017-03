Ngân hàng yếu kém sẽ không được tăng tín dụng

Chiều 14-2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức họp báo công bố một số chính sách điều hành tiền tệ trong năm 2012. Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho biết các tổ chức tín dụng (TCTD) nhóm 4 thuộc diện đang phải cơ cấu lại và không được tăng trưởng tín dụng. Đây là những TCTD có nguy cơ mất an toàn và nguy cơ đổ vỡ trong quá trình tái cơ cấu.

. Trong thông điệp điều hành chính sách tiền tệ 2012, NHNN đã phân loại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với bốn nhóm. Dựa vào đâu để NHNN phân loại như vậy? Tại sao nhóm 4 lại không được tăng tín dụng?

+ Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến: Đây là giải pháp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, đã cân nhắc đến các mặt lợi ích, tiếp thu ý kiến phản ánh của công luận, giới chuyên gia, DN. Và đã có ý kiến cho rằng không nên áp đồng đều mà căn cứ vào năng lực tài chính, khả năng kiểm soát, chất lượng hoạt động.

Chỉ thị 01 của NHNN đã tiếp thu những ý kiến này, phân TCTD theo bốn nhóm. Trong đó nhóm 1 hoạt động tương đối an toàn, lành mạnh, ổn định, mức tăng trưởng tối đa 17%; nhóm 2 và 3 yếu hơn, có nhiều tiêu chí cơ để xét đến như quy mô vốn, năng lực điều hành rủi ro, chất lượng tài sản có, sai phạm trong tuân thủ chính sách của NHNN, tăng trưởng 15%. Nhóm 4 thuộc diện đang phải cơ cấu lại, có nguy cơ mất an toàn, biểu hiện mất an toàn và nguy cơ đổ vỡ trong quá trình tái cơ cấu thì không được tăng trưởng tín dụng.

Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các TCTD đến 17-1 giảm 3,29% so với cuối năm 2011. Ảnh: HTD

Qua theo dõi, NHNN nhận thấy có khoảng 10 TCTD rơi vào nhóm yếu kém, có nguy cơ đổ vỡ. Nhóm này chắc chắn sẽ không được tăng trưởng tín dụng. Thống đốc NHNN đã liên tục làm việc với các TCTD, vì vậy họ đã biết rõ chủ trương này và sẽ đồng tình cao trong vấn đề sáp nhập.

. Vì sao NHNN không công bố công khai các TCTD thuộc từng nhóm?

+ Nếu tiết lộ danh tính các TCTD thuộc nhóm 4 trên phương tiện thông tin truyền thông sẽ ảnh hưởng tới tâm lý gửi, rút tiền của người dân. Các TCTD có trách nhiệm giữ gìn lòng tin người gửi tiền. NHNN cũng đặt ra thời hạn nhất định là sáu tháng sẽ đánh giá lại, trên cơ sở đó sẽ điều chỉnh nhóm này sang nhóm khác, nếu tích cực thì nới rộng; nếu phát sinh TCTD khó khăn, dấu hiệu mất an toàn thì thắt chặt.

. Nhiều ý kiến cho rằng Chỉ thị 01 là giải pháp nhằm cứu thị trường chứng khoán, bất động sản thoát khỏi cảnh ảm đạm?

+ Những giải pháp trong Chỉ thị 01 nhằm thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa…. Bên cạnh đó sẽ không ưu tiên một số lĩnh vực, trong đó có kinh doanh chứng khoán, bất động sản,…. Tuy nhiên, sẽ có điều chỉnh thích hợp, nếu như có nhóm kinh doanh bất động sản đóng góp tích cực thì được xem xét để không dàn trải nguồn vốn.

Năm 2011, tỉ trọng cho vay phi sản xuất NHNN đã kiểm soát trung bình 11,3% nhưng cũng có TCTD vượt 16%, NHNN sẽ có biện pháp cảnh báo xử lý. Trong 2012, NHNN tiếp tuc đặt mục tiêu tín dụng phi sản xuất ở mức 16%. Con số về tỉ trọng đầu tư vào hoạt động tín dụng, vào bất động sản trước đây gần 10% nhưng trong năm 2011 tăng trưởng lĩnh vực này giảm 15%, hiện nay ở mức dưới 9%.

. Vấn đề thanh khoản của các ngân hàng thương mại đang được dư luận quan tâm, NHNN sẽ có những giải pháp gì để hỗ trợ thanh khoản?

+ Hiện thanh khoản đang thực hiện tốt, bơm vốn qua OMO linh hoạt, đáp ứng nhu cầu các TCTD, thực hiện tái cấp vốn trong trường hợp cần thiết. NHNN yêu cầu TCTD thực hiện tốt thanh khoản. Ngoài ra, NHNN sẽ có công cụ chính sách tiền tệ như bơm tiền, điều hành ngoại hối đảm bảo các TCTD đủ thanh khoản, hệ thống lành mạnh, đưa được vốn đến nơi cần ưu tiên đầu tư.

- Theo NHNN, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các TCTD đến 17-1 giảm 3,29% so với cuối năm 2011. Tín dụng đối với nền kinh tế giảm 0,79%, trong đó tín dụng bằng VND giảm 0,21%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 2,93%. - Lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu ở mức 14,5%-17%/năm, thấp nhất 13,5%/năm. - Lãi suất cho vay sản xuất - kinh doanh khác khoảng 17%-20%/năm, thấp nhất 15%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất khoảng 22%-26%/năm. - Lãi suất thị trường nội tệ liên ngân hàng tương đối ổn định so với cuối năm 2011, hiện lãi suất qua đêm ở mức 15%-15,5%/năm, kỳ hạn hai tuần khoảng 16,5%-17%/năm, ba tuần khoảng 17%-18%/năm, một tháng khoảng 18%-19%/năm.

TRÀ PHƯƠNG