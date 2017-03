Ngân sách tăng thêm 200 tỉ đồng/tháng chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của Bộ Công Thương (tăng thêm 7,5% từ ngày 16-3), Bộ Tài chính dự kiến mức ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách khoảng 49.000 đồng/hộ/tháng, tăng 3.000 đồng/hộ/tháng so với mức hỗ trợ trước đây, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách năm 2015 tăng thêm khoảng 200 tỉ đồng.

Theo Bộ Tài chính, thu NSNN tháng 3 ước đạt 70.000 tỉ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 226.000 tỉ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó thu từ dầu thô tháng 3 ước 4.600 tỉ đồng, luỹ kế thu quý I ước đạt 16.600 tỉ đồng, bằng 17,9% dự toán, giảm 35,9% so cùng kỳ năm 2014. Giá dầu thanh toán bình quân quý I đạt khoảng 58 USD/thùng, giảm 42 USD/thùng so giá tính dự toán.

Tổng chi NSNN tháng 3 ước 87.000 tỉ đồng; luỹ kế chi quý I ước đạt 263.000 tỉ đồng, bằng 23% dự toán, tăng 12,3% so cùng kỳ năm 2014. Bội chi NSNN tháng 3 ước 17.400 tỉ đồng, luỹ kế quý I ước 37.000 tỉ đồng, bằng 16,5% dự toán năm.