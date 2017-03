Ngán với phí chót vót, dân Hà Nội không sắm ôtô đón Tết

Ngày 8/12/2011, đại biểu HĐND Hà Nội đã bỏ phiếu tán thành áp mức tăng phí đăng ký, trước bạ với ô tô lên 20% từ ngày 1/1/2011. Cụ thể, lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số đối với ôtô, trừ ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không sử dụng vào mục đích kinh doanh vận tải hành khách sẽ tăng từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng.



Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tăng từ 2 triệu đồng lên 20 triệu đồng; Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ moóc tăng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng.

Sau khi áp mức phí đăng ký và trước bạ mới, lượng xe ô tô đăng ký mới ở Hà Nội sụt giảm chỉ còn 1/3.

Đối với các loại xe máy: những xe có giá trị từ 15 triệu đồng trở xuống không tăng phí nhưng xe máy trị giá trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng được điều chỉnh tăng lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số từ 1 triệu đồng lên 2 triệu đồng, từ hơn 40 triệu đồng trở lên tăng từ 2 triệu đồng lên 4 triệu đồng.



Thời điểm này, tại các phòng đăng ký xe ở Hà Nội: điểm đăng ký xe Hà Đông, điểm đăng ký xe ở Phòng CSGT trên phố Lý Thường Kiệt… chỉ lác đác mỗi ngày có vài chục người đến đăng ký. Trong khi đó, những ngày trước đó, lượng người đổ đến xếp hàng chen nhau đăng ký xe chạy phí đông kín.



Một cán bộ điểm đăng ký xe ô tô Hà Đông cho biết, thường thì vào thời điểm này năm ngoái lượng người đổ đến đăng ký xe rất đông vì nhu cầu mua xe phục vụ đi lại và chơi Tết hoặc sắm sửa thêm phương tiện đi lại cho năm mới. Tuy nhiên, do năm nay Hà Nội áp mức thuế đăng ký và trước bạ cao nên người dân ít mua xe ô tô.



Ngồi làm thủ tục đăng ký xe tại điểm đăng ký xe ô tô ở Hà Đông, chị Thảo, chủ một salon ô tô trên đường Nguyễn Trãi cho biết, việc áp mức thuế đăng ký mới cao tới 20% đã làm cho nhiều người e dè với việc mua sắm ô tô mới. “Tôi đăng ký đây là đăng ký cho khách, chứ còn nếu tôi mua xe, với mức thuế trước bạ và biển số cao thế này chưa chắc tôi đã đăng ký ở Hà Nội”, chị Thảo cho biết.



Theo chị Thảo, với mức lệ phí cao như trên thì những người có số tiền vừa phải hoặc có nhu cầu mua xe chạy hàng, hành nghề taxi, dịch vụ… họ sẽ về các tỉnh đăng ký sau đó mang về Hà Nội dùng. “Những trường hợp đăng ký tại Hà Nội sau thời điểm 31/12/2011 đều là những người có tiền và thích biển Hà Nội họ mới đăng ký”, chị Thảo cho biết.



Ngày 5/1, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, đơn vị phụ trách các điểm đăng ký ô tô, xe máy cho người dân trên địa bàn thành phố cho biết, sau khi Hà Nội áp mức phí trước bạ và cấp biển mới, tăng lên 20%, trong 3 ngày vừa qua, từ 3-5/1, lượng người đến đăng ký phương tiện ô tô, xe máy giảm đáng kể so với trước đây.



Theo ông Trưởng phòng CSGT Hà Nội, các ngày trước thời điểm mức thuế đăng ký ô tô mới có hiệu lực, lượng người đổ đến đăng ký rất đông. Điển hình như trước thời điểm 31/12 mỗi ngày có khoảng 40.000 ô tô đến đăng ký mới, tuy nhiên, vài ngày nay con số này sụt giảm rất mạnh, mỗi ngày chưa đến một nửa.



Trả lời câu hỏi về việc có phải lượng đăng ký sụt giảm là do người dân tìm về các tỉnh lân cạn đăng ký xe rồi mang về Hà Nội sử dụng, ông Ngọc cho biết, theo quy định của pháp luật người dân muốn đăng ký ở đâu là quyền của họ. Người sử dụng phương tiện được tự do lựa chọn trong việc đăng ký.



“Còn luật pháp quy định, những trường hợp nào sử dụng phương tiện không đúng tên đúng tuổi thì sẽ bị phạt. Người nào thích cầm tiền đi nộp phạt thì cứ sử dụng biện pháp như vậy”, ông Trưởng phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh.



Trước đó, ngay khi các đại biểu HĐND Hà Nội thông qua nghị quyết về việc tăng phí trước bạ lên 20% và tăng phí đăng ký ôtô, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân cho biết, việc tăng thuế sẽ dẫn đến việc người dân có thể sang các tỉnh lân cận làm thủ tục mà chỉ cần kèm một công chứng ủy quyền mất khoảng 150.000 đồng. Lúc đó, sẽ chỉ còn những đại gia thích biển Hà Nội đăng ký xe.



Theo ông Nam, giải pháp này không những không chống được ùn tắc mà có thể còn khiến Hà Nội thất thu một khoản ngân sách lớn.

(Theo VnMedia)