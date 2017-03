Ngành công thương họp giao ban giữa năm: Các ngành đều than phiền về điện!

Sáng qua (8-7), với sự có mặt của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Công thương đã có buổi giao ban trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và kế hoạch sáu tháng cuối năm. Các sở Công thương, UBND tỉnh, thành đã tựu về ba đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Phải cung cấp điện ổn định

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã than phiền về tình trạng thiếu điện, cắt điện. Trong buổi họp giao ban, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng diễn giải vài lý do liên quan đến cung cấp điện. Ngay lập tức, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị ngành dầu và ngành điện không cãi nhau về điện nữa. “Đã là ngành điện mà để thiếu điện của bà con tức là anh có lỗi rồi, lại còn tranh luận lên báo chí để bà con bức xúc” - Phó Thủ tướng nói.

Ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vẫn báo cáo là “EVN đáp ứng đủ điện”. Đồng thời ông cũng than khó khăn, thiếu vốn và đề nghị được tăng giá điện theo lộ trình đã vạch ra. Ông Thanh cho rằng sắp tới, để tiết kiệm điện thì những cơ sở nào tiêu thụ điện quá cao sẽ bị kiểm toán năng lượng.

Trong khi đó, các ngành khác tiếp tục phản ứng về việc thiếu điện. Ông Vũ Đức Giang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, gay gắt yêu cầu ngành điện nếu muốn cúp điện thì phải thông báo trước cho doanh nghiệp, hơn nữa phải cúp hợp lý. Ông Giang cho biết khi đang nhuộm vải mà bị cúp điện đột ngột thì toàn bộ vải đó xem như vứt hết. Tương tự, ngành thép cũng than phiền. Doanh nghiệp thép chủ yếu dùng điện, đang nấu dở mẻ thép mà mất điện thì thiệt hại không thể lường trước được. Ngành thép đề nghị “các anh” cung cấp cho ổn định.

Tỉnh Hải Phòng cũng cho rằng Bộ Công thương phải chỉ đạo EVN ổn định điện cung cấp, nếu không đáp ứng đủ thì cho nhập khẩu điện để ổn định sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu đề nghị: “Chấm dứt tình trạng đổ qua đổ lại, EVN phải có trách nhiệm chính”. Theo ông Khu, Chính phủ cần chỉ đạo ngành điện cung cấp đủ điện và kiểm soát chặt chẽ tình hình mạng lưới điện quốc gia trong sáu tháng cuối năm. Đề nghị lập tổ công tác giúp bộ trưởng trong điều hành điện, giao cục trưởng Cục Điều tiết điện lực làm tổ trưởng. Đồng thời, Sở Công thương các tỉnh cũng phải giúp UBND tỉnh kiểm tra, kiểm soát cách cắt điện của các anh điện lực xem có đúng hay không. Các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất 10 mặt hàng thiết yếu thì phải được ưu tiên về điện.

Không đột biến giá trong sáu tháng cuối năm

Đến lượt ngành than, ông Trần Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Than-Khoáng sản, đề nghị cho phép bán than với giá thị trường theo lộ trình. Tuy nhiên, trả lời ngay ý kiến này, Bộ Công thương cho biết thông báo của Văn phòng Chính phủ là điện, than, nước sạch, xe buýt sẽ không được tăng giá cho đến cuối năm nay.

Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cho rằng phải đảm bảo không đột biến giá giấy viết trong tháng 9 (mùa tựu trường), đồng thời giải quyết tình trạng tăng giá giấy in. Ngoài ra, có thể sẽ khó khăn vì thiếu thép nhưng ngành thép cần tính toán để đảm bảo nguồn thép cho xây dựng, không để đột biến giá thép trong sáu tháng cuối năm. Riêng hàng tiêu dùng thì không lo ngại bị thiếu.

Sau khi các ngành, các tỉnh báo cáo tình hình và nêu khoảng 30 kiến nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định rằng các giải pháp mà Chính phủ đưa ra thời gian qua là đúng hướng vì sau một thời gian kiên trì thực hiện thì kinh tế vĩ mô có những bước đầu ổn định hơn, thị trường tiền tệ cũng ổn định, các ngân hàng có tính thanh khoản khá hơn. Do đó, sáu tháng cuối năm sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đó. Cụ thể là tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, cung cầu đủ mặt hàng thiết yếu, tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu.

Để không bị vỡ kế hoạch giảm nhập siêu, Phó Thủ tướng yêu cầu phải kiểm tra và báo cáo hàng tuần về nhập siêu. Ông khẳng định nếu các ngành quyết liệt thực hiện cho được kế hoạch đặt ra thì hết năm nay chúng ta có thể thoát ra khỏi tình trạng khó khăn.

Riêng với ngành điện, Phó Thủ tướng cho rằng: “Ngành điện được sinh ra là để cung cấp điện, vì bất cứ lý do gì mà không làm được là có lỗi”. Do đó, ông yêu cầu ngành điện làm ngày làm đêm sao cho trong tuần sau đưa các nhà máy điện đang chạy thử nghiệm vào chạy thật để cung cấp điện.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các ngành và các tỉnh không cần chờ đến khi giao ban mới đưa ra kiến nghị mà hàng ngày thấy vấn đề nào cần thiết thì cứ kiến nghị “nóng”. Đặc biệt, nếu thấy trường hợp nào quản lý không hiệu quả vì thiếu quy định pháp luật xử lý thì cứ mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy định pháp luật, không để tình trạng cơ quan quản lý bó tay vì thiếu quy định, như trường hợp xử lý đầu cơ hàng hóa trong thời gian qua.