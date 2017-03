Ngành dệt may kêu khó vì tăng lương tối thiểu

Bà Đặng Phương Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may, cho rằng ngành dệt may Việt Nam trong những năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp (DN) dệt may đang đối mặt với nhiều thách thức như sức ép cạnh tranh về đơn hàng, giá điện, than, phí và phụ phí cảng và tàu biển… tăng. Đặc biệt, tiền lương tối thiểu vùng tính từ 1-1-2010 đến nay đã tăng 2,2-2,3 lần. Việc tăng lương tối thiểu vùng hằng năm đi đôi với tăng tỉ lệ đóng các khoản bảo hiểm (tăng thêm 1%) đã ảnh hưởng rất lớn đến DN. “Khi lương tối thiểu vùng 2016 tăng khiến mức đóng bảo hiểm sẽ tăng lên tương ứng. Đặc biệt, theo Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ 1-1-2016 thì mức đóng sẽ căn cứ vào tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Số tiền này sẽ còn tăng thêm khoảng 30%. Hiệp hội đã lấy ý kiến của các DN, tất cả DN đều không đồng tình với việc tăng lương tối thiểu vùng, thậm chí còn cho rằng không nên tăng” - bà Dung phân tích.