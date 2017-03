Ngành dệt may lãng phí 20% năng lượng

Tiết kiệm 25% năng lượng khâu hút chân không

Tại hội thảo về tiết kiệm năng lượng cho ngành dệt may, do Ban Quản lý dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa” (ECSME), vừa được tổ chức tại TPHCM, khâu hút chân không (tạo sự khô ráo cho các loại vải) ở DN dệt may đang có mức lãng phí khoảng 25%.

Điển hình được đưa ra tại hội thảo: Máy hút chân không của DN này có thiết kế 15 kW. Tuy vậy, qua khảo sát áp suất chân không của máy hút chân không luôn dao động từ 25 mmHg đến 75 mmHg.

Điều này cho thấy các loại vải khác nhau thì chân không tạo ra ở cột áp đầu hút của bơm là khác nhau, khi hút chân không cho vải dày thì cần lực hút cao hơn.

Theo các chuyên gia tiết kiệm năng lượng, giải quyết vấn đề này là lắp biến tần. Qua tính toán, với quy mô của DN nói trên, nếu đầu tư khoảng 21 triệu đồng để lắp biến tần thì mỗi năm DN này tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng tiền điện. Như vậy, chỉ sau khoảng một năm, DN đã thu hồi được vốn đầu tư.

Máy xả hồ 25 HP có thể tiết kiệm được 60 triệu đồng/năm

Ở các DN dệt nhuộm, khâu xả hồ sau khi nhuộm sử dụng khá nhiều năng lượng. Qua khảo sát nhiều DN, motor của máy xả hồ chỉ hoạt động với một tốc độ nên không thể điều tiết lưu lượng nước xả hồ, mà chỉ điều tiết bằng hệ thống các van xả, khi lưu lượng cần xả nhiều thì van được mở 100%, khi lượng nước cần xả ít thì van được đóng lại (thường chỉ đóng khoảng 50%). Điều này gây lãng phí năng lượng khá lớn.

Giải pháp do các chuyên gia đưa ra là lắp biến tần cho khâu này. Đối với máy xả hồ có công suất 25 HP, chi phí lắp biến tần khoảng 61 triệu đồng, nhưng hiệu quả mang lại khoảng 56 triệu đồng từ tiết kiệm tiền điện.

Qua khảo sát của CSME, ở hầu hết các khâu của các DN dệt may đều có thể tiết kiệm được năng lượng sử dụng. Phương án để giải quyết vấn đề này cũng đơn giản, vốn đầu tư thấp, thời gian hoàn vốn ngắn. DN có thể được ECSME hỗ trợ để thực hiện các phương án tiết kiệm năng lượng cho mình.