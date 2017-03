Ngành dệt may Việt Nam thắng lớn

Dự kiến cả năm 2007, xuất khẩu dệt may sẽ đạt khoảng 7,8 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2006.

Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu cho biết mặt hàng dệt may đã vượt qua mặt hàng dầu thô, lần đầu tiên trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất. Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành dệt may Việt Nam trong năm 2007. Đây cũng là năm đầu tiên hàng dệt may được tự do thử sức tại các thị trường lớn, khi chế độ hạn ngạch được bãi bỏ. Các doanh nghiệp đã chuyển dần sang sản xuất hàng giá cao, không nhận gia công các đơn hàng kém chất lượng và tạm dừng việc tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ.

Kế hoạch xuất khẩu dệt may năm 2008 dự kiến đạt 9,5 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm 2007.