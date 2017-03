Ngành điện cam kết cấp điện ổn định mùa nắng nóng

Ông NGUYỄN ANH TUẤN - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI):



Hà Nội là địa phương có phụ tải điện dành cho sinh hoạt, quản lý tiêu dùng cao nhất nước. Đặc biệt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng. Cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, dẫn đến tốc độ tăng trưởng phụ tải điện của thủ đô ngày càng lớn, gây áp lực lớn cho việc đầu tư xây dựng hệ thống điện của EVN HANOI. Riêng năm 2016, dự báo mức tăng trưởng phụ tải điện bình quân trên địa bàn Hà Nội khoảng 10,8% và công suất đỉnh tăng từ 12%-15% so với năm 2015.



Các công ty điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng. Ảnh: HVC

Tính đến tháng 4-2016, EVN HANOI đã hoàn thành đóng điện, đưa vào sử dụng 16 dự án lưới điện 110 kV và gần 300 TBA phân phối. Đến 30-6, EVN HANOI phấn đấu hoàn thành 29 dự án lưới điện 110 kV, 168 dự án lưới điện trung thế, hơn 500 TBA phân phối được xây dựng mới và nâng công suất. Tổng công suất của lưới điện Hà Nội tăng 500 MVA so với năm 2015.



Tuy còn nhiều khó khăn, song EVN HANOI cam kết, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn thủ đô năm 2016, cũng như những năm tiếp theo. Trong mùa hè nắng nóng gay gắt, việc xảy ra sự cố khi phụ tải tăng đột biến là khó tránh khỏi. EVN HANOI mong muốn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, chung tay cùng ngành điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng tốt.

Ông HỒ QUANG ÁI - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC):

Do ảnh hưởng của El Nino, thời tiết nắng nóng cực đoan, khô khạn kéo dài làm cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhiều TBA, tuyến đường dây 110 kV do EVN SPC quản lý phải vận hành ở chế độ đầy tải trên 80%. Năm tháng đầu năm 2015, sản lượng điện trên toàn địa bàn tăng 8,4% và công suất đỉnh tăng 13,08% so với cùng kỳ năm 2015.

Đáng nói, nhiều tỉnh, thành ở khu vực ĐBSCL đã và đang bị hạn hán, xâm ngập mặn nghiêm trọng, khiến việc cung ứng điện của EVN SPC đã khó càng khó hơn. Trước thực trạng đó, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, EVN SPC đã tiến hành chuyển tải phía lưới điện trung áp 22 kV giữa các trạm 110 kV lân cận, không để xảy ra việc nhận công suất phản kháng từ lưới điện truyền tải. Riêng những khu vực có phụ tải tăng cao như tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh, Vĩnh Long... EVN SPC không điều hòa, tiết giảm phụ tải, nhằm đảm bảo điện cho sản xuất. Với những khu vực hạn hán và xâm ngập mặn, EVN SPC theo dõi sát phụ tải, thực hiện báo cáo hàng ngày về tình hình cấp điện để có những giải pháp điều chỉnh kịp thời, hợp lý, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.

Thời gian qua, EVN SPC cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Tăng cường sử dụng điện trong giờ thấp điểm, đầu tư các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao..., chung tay cùng ngành điện đảm bảo cho việc cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Ông NGÔ SƠN HẢI, Phó Tổng Giám đốc EVN:

Tháng 6 là thời điểm bắt đầu vào cao điểm mùa nắng nóng tại miền Bắc, dự kiến phụ tải trung bình của hệ thống điện có thể đạt tới 540 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 28.530 MW. Qua tính toán cân bằng cung - cầu điện năng, hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 6 là khai thác các nhà máy thủy điện theo biểu đồ điều tiết, tiếp tục đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du; khai thác cao các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí; huy động nhiệt điện dầu Ô Môn và Cà Mau khi cần thiết. Các công ty điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các kỳ thi vào lớp 10 THPT và kỳ thi THPT quốc gia; triển khai phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện, đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô 2016.