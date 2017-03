Ngành điện lỗ, dân phải chịu!

“Trong các năm 2010 và 2011, nhu cầu điện tăng cao, thời tiết hạn hán nên EVN phải mua điện giá cao và tăng cường chạy dầu, do vậy số tiền lỗ lần lượt là 8.000 tỉ đồng và 3.000 tỉ đồng. Cạnh đó, chênh lệch tỉ giá năm 2010 còn treo lại 15.000 tỉ đồng. Tính đến 31-12-2011, tổng số chênh lệch tỉ giá đã qua kiểm toán là 26.000 tỉ đồng. Mỗi năm EVN phải phân bổ 6.600 tỉ đồng” - ôngcho biết tại buổi họp báo về chính sách điều hành giá điện chiều 20-7.

Tăng giá điện để giảm lỗ

. Cách đây vài ngày, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết EVN hạch toán không đúng quy định và đáng ra giá điện có thể giảm. Ông bình luận gì về kết luận này?

+ Ông Đinh Quang Tri: Sau khi KTNN công bố kết quả, tôi đã gọi điện thoại cho anh Khái (Lê Minh Khái, Phó Tổng KTNN - PV) để trao đổi lại một số diễn giải chưa đúng. Một số kiến nghị của kiểm toán thì EVN đã báo cáo với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. EVN hoàn toàn tuân thủ nghiệp vụ kế toán của Việt Nam, không có chuyện trốn doanh thu hạch toán hàng trăm tỉ đồng.

. Khi EVN tăng giá điện 5% từ 1-7, dư luận cho rằng EVN không sòng phẳng trong cách tính giá các thông số đầu vào. Cụ thể, than chưa tăng giá, tỉ giá ổn định, xăng dầu giảm giá?

+ Lần tăng giá 5% mới đây sẽ tạo thêm cho EVN 3.710 tỉ đồng doanh thu. Số tiền này để bù đắp cho việc tăng giá than và một số chi phí khác còn treo của các năm trước. Nếu nhìn bề ngoài và dựa trên thực tế thì các thông số đầu vào đó rất thuận lợi, không biến động. Tuy nhiên, EVN đang vướng các khoản lỗ chênh lệch tỉ giá các năm trước nên phải tăng giá, nếu không gánh nặng lỗ sẽ tăng lên nhiều hơn.

Người dân đóng tiền điện với giá tăng để bù lỗ cho EVN đang vướng các khoản lỗ chênh lệch tỉ giá các năm trước. Ảnh: HTD

Hiện 30% lượng điện sản xuất là nhiệt điện, trong khi đó năm 2013 giá than sẽ theo thị trường sẽ được điều chỉnh tăng. Do đó, ngành điện tính toán và quyết định tăng giá điện trước để bù vào giá than. Nếu giá than tăng thêm 10%-11%, ngành điện phải bỏ thêm khoảng 4.000 tỉ đồng.

Theo quy định, cứ ba tháng/lần EVN được soát xét yếu tố đầu vào để điều chỉnh giá điện, những khoản còn treo thì được phân bổ dần. Lần tăng 5% mới đây Bộ Công Thương đồng ý cho phép tăng, EVN mới điều chỉnh.

Chênh lệch tỉ giá, Chính phủ phải bù

. Đành rằng ngành điện tăng giá điện để bù lỗ nhưng bù lỗ vì giá dầu tăng có thể chấp nhận được. Còn bù lỗ vì tỉ giá xem ra còn mập mờ bởi nhiều tập đoàn khác cũng bị lỗ tỉ giá?

+ Trong quyết định của Thủ tướng, lỗ sản xuất kinh doanh điện năm 2010-2011 do hạn hán EVN phải mua giá điện cao phát dầu, do đó chênh lệch tỉ giá sẽ hạch toán dần vào trong giá điện giai đoạn 2012-2015.

Nhiều người nghĩ EVN được bù lỗ tỉ giá là không công bằng so với các DNNN khác như Tập đoàn Dầu khí, Petrolimex... Biện luận này hoàn toàn đúng nếu nhìn góc độ một DN. Thế nhưng cái gốc vấn đề là ngành điện đang độc quyền trong khi các ngành khác đã theo thị trường, có sự cạnh tranh, gặp rủi ro khi tỉ giá lên xuống thì phải chịu. Còn giá điện của EVN phải theo chỉ đạo của Chính phủ; đây là khoản lỗ do chính sách nên Chính phủ phải xử lý. Hiện các khoản vay của EVN lên đến khoảng 7,4 tỉ USD. Chênh lệch tỉ giá thì Chính phủ phải bù chứ EVN lấy tiền đâu ra. Vấn đề chênh lệch chi phí tỉ giá phải phân bổ dần vào giá điện và người tiêu dùng phải chịu.

. Nghĩa là giá điện từ nay đến năm 2015 sẽ tăng chứ không giảm? Vậy bình quân mỗi năm EVN sẽ phân bổ khoản lỗ đó ra sao?

+ Chênh lệch tỉ giá trong năm 2011 là 26.000 tỉ đồng sẽ phải phân bổ dần từ năm 2012 đến 2015, bình quân mỗi năm 6.500 tỉ đồng. Còn việc tăng giá điện không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào như tỉ giá, nhiên liệu, sản lượng… mà EVN phải giải bài toán phù hợp kinh tế vĩ mô nữa. Khi lạm phát cao thì EVN sẽ không tăng giá điện.

Ngày 18-7, KTNN đã công bố một số nội dung liên quan đến tình hình kinh doanh của EVN. Theo đó, EVN đã đầu tư ra ngoài ngành với số tiền hơn 4.551 tỉ đồng, bằng 4,13% vốn điều lệ. Việc đầu tư này đã phần nào ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh chính và nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao. Việc quản trị kém cũng khiến hoạt động đầu tư của EVN đạt hiệu quả thấp, thậm chí thua lỗ. Năm 2010, EVN lỗ đến 8.416 tỉ đồng. Ông Lê Minh Khái, Phó Tổng KTNN, cho biết KTNN thấy rằng có nhiều khoản thu đã không được tính vào giá thành kinh doanh điện. Đó là những khoản thu liên quan đến cho thuê cột điện, thanh lý vật tư hàng hóa đã đầu tư cho ngành điện và công suất phản kháng,… Theo quy chế quản lý tài chính hiện nay, những khoản thu trên (ước tính hơn) 400 tỉ đồng phải được tính vào cơ cấu giá điện. Bên cạnh đó, những khoản thu có lãi từ hoạt động tài chính, hoạt động liên doanh liên kết và lãi sản xuất khác trên 2.900 tỉ đồng cũng không được EVN tính vào cơ cấu giá điện. Nếu cộng cả những khoản lãi thu được đó vào cơ cấu giá điện thì có thể sẽ giảm khoảng 34 đồng/kWh.

TRÀ PHƯƠNG ghi