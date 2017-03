Ngành hàng điện máy khá im hơi trong dịp lễ

Nguyên nhân chính là do giá cả tăng, bên cạnh đó việc mua sắm sẽ bị cạnh tranh với các tour du lịch khiến lượng khách giảm.

Theo ghi nhận, thị trường lễ năm nay chỉ các doanh nghiệp điện máy lớn mới có chương trình riêng thu hút khách, trong khi đó các doanh nghiệp nhỏ khá im hơi lặng tiếng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp khác cũng chỉ tập trung vào lĩnh vực khác hay gộp chung sự kiện khuyến mãi trước đó kéo dài qua lễ. Đơn cử như Siêu thị điện máy Nguyễn Kim năm nay chỉ đánh mạnh vào các chương trình khuyến mãi trên kênh bán hàng online.

Mùa lễ năm nay khách hàng ngành điện tử sẽ không tăng đột biến như mọi năm.

Các chương trình khuyến mãi mà doanh nghiệp dành trong dịp lễ cũng khá hạn chế, Thegioididientu.com có chương trình Điện máy cuối tuần, giảm giá đặc biệt nhiều sản phẩm điện gia dụng, điện tử, điện lạnh, điện thoại, laptop… Ngoài ra, tại một số siêu thị máy tính như Hoàn Long, Phong Vũ dù có khuyến mãi nhưng cũng chỉ tập trung vào các thiết bị thông dụng như chuột máy tính, headphone, màn hình LCD và các dòng laptop. Tại các siêu thị điện máy lớn, các chương trình khuyến mãi cũng chỉ như ngày thường.

Theo một doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng điện thoại di động, mặc dù có chương trình khuyến mãi, thế nhưng nhiều khả năng lượng khách sẽ không tăng đột biết, điều này thể hiện rõ ở thị trường vì từ đầu năm đến nay nhiều sản phẩm điện thoại, laptop có vẻ phát triển chậm.

Theo ông Võ Văn Nghĩa, Giám đốc sản phẩm điện thoại của Bách Khoa Computer, thị trường lễ năm nay sẽ “khá buồn” nguyên nhân do vật giá tăng mạnh khiến người tiêu dùng hạn chế mua sắm. Bên cạnh đó, do được nghỉ lễ dài nên người tiêu dùng năm nay sẽ có khả năng chọn nghỉ lễ thay vì mua sắm. Còn theo ông Võ Ngọc Tài, Giám đốc Công ty Tầm Nhìn Số, thời gian cận lễ năm nay nhiều mặt hàng bán rất chậm so với mọi năm, do vật giá leo thang nhiều khả năng sự ảm đạm của thị trường sẽ còn kéo dài qua lễ.

BÁ HUY