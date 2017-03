Ngành than kêu lỗ, xăng dầu có lãi ở nước ngoài

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám đốc tài chính Vinacomin, cho biết lượng than xuất khẩu không bán được, giá bán than trong nước cho các hộ lớn như ngành điện liên tục dưới giá thành khiến Vinacomin bị lỗ mà không có nguồn thu khác bù vào. Vinacomin đề nghị tăng giá bán than cho sản xuất điện.

Trong khi đó, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Dũng cho biết sáu tháng qua tổng doanh thu tăng 4% nhờ đầu tư ra nước ngoài tăng mạnh. Hiện Petrolimex đầu tư hai công ty con ở nước ngoài, đặc biệt công ty ở Singapore làm ăn rất hiệu quả.

TRÀ PHƯƠNG