Ngành than xin miễn giảm một loạt thuế do mưa lũ vừa qua

Mỏ than Mông Dương

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp về tình hình khắc phục lũ lụt của ngành than do Bộ Công Thương tổ chức chiều 6-8. Cuộc họp do Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Tại cuộc họp, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Vinacomin đã kiến nghị Bộ Công Thương xin ý kiến Chính phủ cho phép Vinacomin được áp dụng cơ chế đặc thù xử lý tài chính trong hoàn cảnh khó khăn do mưa lũ gây ra. Theo đó, Vinacomin xin triển khai một số dự án cấp bách về môi trường, phòng chống lụt bão như kè đập chắn đá, cải tạo các bãi thải nạo vét sông suối theo cơ chế chỉ định thầu để rút ngắn thời gian thực hiện. Vinacomin đề nghị giảm thuế tài nguyên đối với than về mức 5% - 7%, thời điểm áp dụng tính từ 1-7-2015 đến hết năm 2016.

Cùng với đó, Vinacomin đề xuất gia hạn nộp thuế hai năm kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế đối với công ty mẹ Tập đoàn và các công ty con bị thiệt hại về vật chất, sản xuất do ảnh hưởng từ mưa bão. Miễn tiền chậm nộp thuế đối với tập đoàn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai. Giãn nộp thuế phí sử dụng tài liệu thăm dò và tiền cấp quyền khai thác hai năm; miễn giảm thuế TNDN và để lại lợi nhuận sau thuế để tập đoàn ổn định sản xuất và đầu tư phát triển; cho phép tập đoàn hạch toán tiền hỗ trợ, đền bù di dân khỏi vùng lũ nguy hiểm do khai thác than vào giá thành sản xuất. Đặc biệt, tập đoàn này muốn không tăng các loại thuế phí khác đối với ngành than, khoáng sản trong ba năm.

Bên cạnh đó, ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc Vinacomin cho biết, mưa lớn trong suốt hơn một tuần qua làm ảnh hưởng đến người lao động và sản xuất của các đơn vị ngành than. Các đơn vị phải cho 40%-80% công nhân nghỉ làm. Hiện nay còn khoảng 30.000 lao động chưa đi làm trở lại, một số đơn vị như than Mông Dương, Quang Hanh phải cho công nhân nghỉ làm dài ngày.

Theo ông Hải ước tính tổng thiệt hại của tập đoàn là 1.200 tỉ đồng, trong đó chủ yếu thiệt hại do khôi phục các tuyến đường lò bị ngập, thiết bị cơ điện bị hư hỏng, than trôi, đền bù cho các hộ dân, ngừng sản sản xuất,… Tính đến nay mưa lũ đã làm giảm sản lượng than sản xuất và tiêu thụ trên 0,6 triệu tấn, cả năm có thể giảm hơn 1 triệu tấn. "Dự kiến mỏ than khắc phục nhanh cũng phải một tuần nữa mới ổn định sản xuất, riêng mỏ Mông Dương phải đến tháng 10 mới bắt đầu sản xuất trở lại. Dự kiến doanh thu và lợi nhuận năm nay sẽ giảm mạnh, trong đó lợi nhuận trước thuế còn 500 tỉ đồng so với kế hoạch 1.500 tỉ đồng được đưa ra từ đầu năm", ông Hải nhấn mạnh.

Giải đáp kiến nghị miễn giảm thuế phí, ông Vũ Quốc Anh, Vụ trưởng Vụ Tài chính (Bộ Công Thương) cho biết, đề xuất miễn giảm thuế tài nguyên, TNDN của Vinacomin sẽ tác động đến ngân sách của tập đoàn, giúp đơn vị này cân đối tài chính. Tuy nhiên thẩm quyền quyết định thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu Vinacomin nhanh chóng tính toán cụ thể các phương án miễn giảm thuế phí. Bộ Công Thương sẽ xem xét và kiến nghị Chính phủ cho ý kiến. Tuy nhiên, trước mắt Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu Vinacomin sớm giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phục hồi sản xuất. Tập trung tối đa ưu tiên cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện miền Nam, vì nơi này nguồn nguyên liệu đầu vào ít. Tập đoàn dừng ngay các việc không cần thiết để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, ông Hoàng cũng yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị rà soát hệ thống lưới điện, bảo đảm đủ điện cung cấp cho ngành than khôi phục sản xuất.