Ngành tư vấn luật có mức thưởng cao nhất: 330 triệu đồng

Trao đổi với PV ngày 24.1, ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết vừa báo cáo Thường trực UBND TP tình hình trả lương, thưởng cuối năm của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn cho người lao động.

Theo đó, tại các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, mức tiền lương bình quân tháng 12.2008 là 2.893.000 đồng/người/tháng, tăng 22,48% so với mức tiền lương bình quân cùng kỳ năm 2007; tiền thưởng bình quân cuối năm 2008 là 2.711.000 đồng/người, tăng 24,59% so cùng kỳ năm 2007.

Tiền thưởng cao nhất là ngành quảng cáo, triển lãm, với mức thưởng 52 triệu đồng/người, thấp nhất là ngành thương mại dịch vụ, xây dựng, doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ dưới 100 lao động, mức thưởng 100.000 đồng/người.

Tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức lương bình quân tháng 12.2008 là 3.525.000 đồng/người/tháng, tăng 33,07% so cùng kỳ năm 2007; tiền thưởng bình quân cuối năm 2008 là 2.850.000 đồng/người, tăng 28,15% so tiền thưởng cùng kỳ 2007; tiền thưởng cao nhất là ngành tư vấn luật, mức thưởng 330 triệu đồng đồng/người, thấp nhất là ngành dệt, giày da, may mặc, mức thưởng 908.000 đồng/người.

Các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, mức thưởng bình quân cuối năm 2008 là 1.200.000 đồng/người, giảm 7,67% so năm 2007; mức thưởng cao nhất là 16.200.000 đồng/người, thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp mức thưởng bình quân cuối năm 2008 là 1.500.000 đồng/người, giảm 11,76% so năm 2007; mức thưởng cao nhất là 120.000.000 đồng/người, thấp nhất là 900.000 đồng/người.