Ngày 8-3: Nở rộ xu hướng tặng quà 'ông bà tôi đánh đàn'

Còn khoảng hai ngày nữa là đến ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 nên việc chuẩn bị quà tặng cho dịp này đã bắt đầu cách đây vài ngày.

Đại diện quà tặng Hanah cho biết gần đây xu hướng quà tặng ngày càng đơn giản hóa, nhắm vào sở thích của cá nhân. Cụ thể năm nay các loại tượng “ông bà tôi”, "ông bà anh" rất hút khách. Theo đó tượng ông bà ngồi đọc sách, ngồi đánh đàn...rất “hot”. Tùy kích cỡ giá tượng 259.000-335.000 đồng.

Bên cạnh đó còn có mẫu gấu brown, thỏ cony, tùy kích cỡ giá 65.000-11.265.000 đồng/con. Dịp 8-3 không dành riêng cho người trẻ nên các sản phẩm bóp, ví được những người trung niên chọn làm quà tặng.



Quà tặng ông bà hút khách dịp lễ này







Bức tượng ông bà ngồi đọc sách cùng nhau được chọn mua nhiều

Trong khi đó nhằm mang đến cho người yêu thương, bạn bè quà tặng bất ngờ bẳng bức tranh phẳng do chính tay mình làm ra, bạn có thể gửi hình ảnh mình yêu cầu cho xưởng tranh phẳng Mopi. Mopi sẽ in ảnh ra. Sau đó, bạn sẽ đến xưởng tranh và trực tiếp đóng khung tranh, biến bức tranh trở thành một món quà tặng có ý nghĩa dành cho bạn bè người yêu thương.



Đại diện xưởng tranh Mopi cho biết tranh, ảnh in trên vải Canvas, in trên mặt phẳng đang là xu hướng trang trí mỹ thuật ứng dụng của thế giới. Khác với các hình thức tranh vẽ, tranh in và lồng khung, tranh phẳng có tạo góc nhìn nổi bật, có độ dàn trải rộng suốt tầm mắt. Rất nhẹ, dễ di chuyển và dễ treo cũng như trang trí.

Dịp này ngoài các mẫu có sẵn, khách hàng chọn mẫu tranh trái tim, tranh đèn trái tim…"Hiện xưởng tranh đã nhận được hơn 1.500 đơn hàng cho dịp 8/3 và dự báo sẽ đạt 5.000 đơn hàng trong lễ 8/3 này", vị đại diện xưởng tranh chia sẻ.



Mẫu tranh hình trái tim đang được nhiều khách hàng chọn



Một khách hàng đang trải nghiệm việc đóng gói bức tranh dành cho người yêu thương

Bên cạnh các quà tặng lưu niệm, trang trí, thị trường nhân ngày quốc tế phụ nữ năm một số nhãn bánh như Brodard tung ra combo quà tặng đặc biệt giá 350.000đồng.



Chiếc bánh ngọt ngào mang những lời yêu thương dành cho người phụ nữ đặc biệt của bạn



Ông Trần Hồng Minh Nhật, đại diện Dalat Hasfarm cho biết kể từ tết nguyên đán và lễ tình nhân đến nay, hoa Tulip luôn là loại được thị trường ưa chuộng. Vì vậy, 8/3 năm nay công ty đã tăng sản lượng hoa Tulip cắt cành lên đến 50.000 cành, tăng 500% so với ngày thường.



Theo ông Nhật, nếu lễ tình nhân khác hàng thích chọn hoa bó, thì 8/3 hoa chậu hút hàng vì có độ bền cao, dễ chăm sóc, có thể trang trí bất cứ đâu. Nên năm nay, công ty cung cấp khoảng 90.000 chậu hoa các loại như anh thảo, thu hải đường, hồngmôn…, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016.



Nhiều khách tìm hiểu các mẫu hoa

Về giá hoa, công ty tăng khoảng 15-20% đối với hoa cắt cành và các loại hoa chậu so với thường ngày.