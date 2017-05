Ngày nghỉ lễ, giá vàng tăng gần 10.000 đồng/chỉ

Theo công bố từ Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, chi nhánh Hà Nội, giá vàng SJC tăng 9.000 đồng/chỉ so với sáng qua, lên mức 1,967 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,977 triệu đồng/chỉ (bán ra).

Cũng tại thị trường Hà Nội, giá vàng Bảo Tín Minh Châu tăng 8.000 đồng, lên mức 1,967 triệu đồng/chỉ - 1,973 triệu đồng/chỉ.

Tại sàn vàng ACB, giá vàng SJC khớp ở mức 1,917 triệu đồng/chỉ. Tính đến 9h35 sáng nay, toàn sàn có 309.180 lượng vàng chuyển nhượng thành công, tương ứng giá trị trên 5.939 tỷ đồng.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng gần 10.000 đồng/chỉ do giá vàng thế giới tái lập mốc trên 900 USD/ounce, khi USD mất giá so với các loại tiền chủ chốt khác. Giá vàng giao tháng 6 tại New York tăng 6,9 USD (tương đương 0,8%), lên 900,5 USD/ounce.

Sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lại có biên độ giảm 3,5 USD, xuống còn 894,8 USD/ounce. Hiện giá vàng trong nước cao hơn thế giới 20.000 đồng/chỉ (chưa tính thuế và các chi phí khác).