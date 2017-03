Ngày nghỉ thị trường vàng tự do vẫn nhấp nhổm

Tuy nhiên, trong thời gian qua, thị trường vàng biến động mạnh nên trên thị trường tự do vào ngày cuối tuần giá cả cũng biến động theo.

Đầu phiên giao dịch buổi sáng Chủ nhật 2-10, giá vàng SJC tự do tăng thêm 150.000 đồng/lượng so với hôm trước. Đến lúc 18 giờ 45, giá vàng SJC trên thị trường tự do tiếp tục biến động, giá mua vào là 44,1 triệu đồng/lượng, bán ra 44,45 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Ông Nguyễn Công Tường, Phó Giám đốc kinh doanh của SJC, cho biết các sáng thứ Bảy, SJC chỉ niêm yết giá chứ không giao dịch. Chính vì thế, giá tăng lên hay hạ xuống trên thị trường trong những ngày này là do thị trường tự do điều chỉnh. “Thường thì hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ngân hàng và các công ty vàng đóng cửa không giao dịch nên các tiệm vàng tùy vào cung cầu của người dân tự điều tiết” - ông Tường nói.

Phân tích thêm về thị trường vàng hiện nay, ông Tường cho biết nếu giá vàng biến động vài chục USD mỗi ngày thì còn nhận định được xu hướng. Nhưng hiện nay giá vàng lúc lên, lúc xuống cả 100 USD. Giờ trước tăng 100 USD, giờ sau có thể đã giảm mất 100 USD rồi. Điều đó cho thấy tình hình thị trường vàng hiện nay rất phức tạp.

“Với nguồn cầu trong nước lớn như hiện nay, số vàng nhập khẩu mà NHNN mới cấp quota đã bán gần hết. Số còn lại một, hai ngày tới sẽ về. Tuy nhiên, SJC tiếp tục xin thêm quota mới, mỗi lần xin lên đến vài tấn mà vẫn không đủ” - ông Tường nói.

