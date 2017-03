Sáng nay, 24-3, ông Lê Văn Thiều - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Nghệ An cho biết: UBND tỉnh Nghệ An đã có chính sách hỗ trợ cho người trồng mía bị bệnh chồi cỏ 2.500.000đ/ha, ngoài ra Công ty TNHH Mía đường Tate&Lyte Nghệ An hỗ trợ thêm 2.000.000đ/ha mía bị bệnh nặng.

Bệnh chồi cỏ lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Riêng Nghệ An là địa phương bị nặng nhất với 4.873ha bị nhiễm bệnh. Theo DUY CƯỜNG ( SGGP)