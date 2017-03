Chọn mua hàng tại Hội chợ hàng VN chất lượng cao (nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) - Ảnh: Dũng Tuấn



Theo DŨNG TUẤN (TTO)



Với hơn 600 gian hàng, Hội chợ hàng VN chất lượng cao năm nay được nhiều người tiêu dùng đánh giá hoành tráng hơn so với mọi năm. Ông Nguyễn Văn Luân (huyện Cần Giờ, TP.HCM) cho biết năm nào gia đình ông cũng đi hội chợ, tranh thủ mua sắm đủ thứ. Cũng như mọi năm, với mức giảm giá nhiều mặt hàng từ 25-45%, ông Luân đã kịp mua sắm được từ quạt máy, vỏ xe đến bột giặt, bột nêm, đồ gia dụng...Theo ban tổ chức, mỗi ngày có khoảng 50.000-60.000 lượt người đến tham quan, mua sắm tại các gian hàng. Đại diện Công ty Vissan cho biết doanh số bình quân khoảng 30 triệu mỗi ngày, tương tự Bidrico bán được khoảng 16-20 triệu đồng tiền hàng hóa/ngày. Bên cạnh các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng, may mặc..., nhiều mặt hàng đặc sản vùng miền như mật ong, trà xanh cũng được nhiều người dân tò mò chọn lựa.Trong khi hội chợ đông đúc, ghi nhận tại các hệ thống siêu thị TP.HCM ngày 28-4 cho thấy sức mua diễn biến khá thất thường. Tại nhiều siêu thị nội thành như Co.op Mart Rạch Miễu (Q.Phú Nhuận), Big C Hoàng Văn Thụ... lượng người đi mua sắm khá bình thường, mặc dù nhiều mặt hàng khuyến mãi đã được các siêu thị đẩy lên tới 49%. Tình hình tại nhiều chợ sức mua cũng khá đìu hiu. Tại chợ Nguyễn Văn Trỗi (Q.3), đầu giờ trưa lượng khách ra vào thưa thớt, mặc dù giá thịt heo vẫn đứng ở mức 70.000-80.000 đồng/kg, rau củ gần như không tăng nhưng sức mua vẫn chậm. Giá dưa leo, cà chua thậm chí còn xuống dưới 10.000 đồng/kg, xà lách 35.000 đồng/kg, khổ qua 20.000 đồng/kg...Đối với thực phẩm khô, ngay sau khi áp dụng mức tăng giá mới đối với nước mắm, mì gói, nước ngọt, đồ gia dụng, nhiều tiểu thương cho biết buôn bán càng trở nên khó khăn hơn. “Có ngày cả buổi chỉ bán được vài ba món, không đủ tiền chợ” - chị Hà, chợ Gò Vấp, than thở. Các hệ thống siêu thị mặc dù nhận được báo giá tuy nhiên đều khẳng định chưa cho phép tăng giá những mặt hàng này.“Sức mua đang rất yếu, tăng giá thời điểm này là tự đẩy mình vào thế khó, nên chúng tôi chủ trương chưa cho phép tăng giá” - đại diện hệ thống Citimart cho biết.Đối với nhóm hàng bình ổn thị trường, bà Lê Ngọc Đào - phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM - cho biết giá trứng gia cầm vừa có điều chỉnh tăng, cụ thể giá trứng gà tăng lên mức 25.500 đồng/chục, trứng vịt tăng thêm 3.000 đồng/chục ở mức 33.000 đồng nhằm bù lỗ cho nông dân.“Chắc chắn sẽ không thiếu hụt nguồn trứng dịp lễ này” - bà Đào khẳng định. Ngược lại, giá thịt gà thả vườn và gà công nghiệp giảm 2.000 đồng/kg, xuống mức lần lượt là 63.000 đồng và 41.000 đồng/kg.