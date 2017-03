Nghịch lý hạt muối

Lý do nhập muối vì nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhất là muối sản xuất công nghiệp dùng cho chế biến thực phẩm. Gần đây nhất, năm 2009, mặc dù cả nước có hơn 14.000 ha muối, tăng gần 16% so với năm 2008, nhưng do mưa trái mùa nên sản lượng ước đạt 800.000 tấn, giảm 5% so với năm 2008. Vì vậy đã phải nhập khẩu hơn 200.000 tấn muối.

Năm nay, dự kiến sản lượng muối cả nước đạt khoảng 1 đến 1,1 triệu tấn, tăng hơn 200.000 tấn so năm 2009, trong khi nhu cầu tiêu thụ ước gần 1,3 triệu tấn. Ðây cũng là thời điểm thuận lợi để nhập muối vì giá muối trên thị trường thế giới đang giảm, từ 30 đến 40 USD/tấn, cộng thuế nhập khẩu, các doanh nghiệp chỉ cần bán với giá 800 đồng/kg là đã có lãi. Phần lớn muối nhập khẩu là muối sản xuất công nghiệp, độ sạch cao, hạt muối trắng, đẹp.

Theo nhu cầu thị trường, thiếu muối thì phải nhập, nhất là muối sản xuất công nghiệp dùng cho chế biến thực phẩm. Nhưng người sản xuất muối không khỏi lo ngại. Hiện tại giá một kg muối trong nước đang dao động ở mức một nghìn đồng, nếu muối nhập khẩu vào, chắc chắn giá thị trường sẽ tiếp tục giảm, đẩy muối nội vào cảnh rớt giá. Hậu quả là hơn 70.000 lao động cộng với hàng trăm nghìn người ăn theo tại hơn 120 xã chuyên sản xuất muối cả nước gặp khó khăn. Tình trạng bỏ nghề, để đồng muối trắng vốn đang là nỗi lo của nhiều địa phương sẽ tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, nắng gắt kéo dài trong nhiều tháng qua đang hứa hẹn các ruộng muối cho thu hoạch cao, đáp ứng đủ muối cho thị trường. Việc nhập khẩu muối ngay từ những tháng đầu năm, khiến diêm dân chưa kịp mừng đã phải đối mặt với cảnh "trúng mùa, rớt giá"; ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vốn đã khó, thêm khó hơn bởi không đủ tiền để trang trải các chi phí thuê lao động, mua vật tư, trả lãi ngân hàng...

Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, nhiều tiềm năng về sản xuất muối, đáp ứng nhu cầu trong nước và nuôi sống người làm muối, nhưng nhiều năm qua chúng ta vẫn cứ nhập khẩu muối, trong khi tài nguyên thiên nhiên trong nước lại không được khai thác hết, và đời sống của diêm dân rất khó khăn. Vì vậy, cần khẩn trương đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất muối sạch, muối phục vụ công nghiệp, đổi mới công nghệ làm muối để nâng cao năng suất và chất lượng hạt muối, cải thiện điều kiện làm việc cho diêm dân. Việc nhập khẩu muối cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng, nhất là Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sao cho vừa đẩy mạnh tiêu thụ muối trong nước để bảo đảm đời sống, việc làm của diêm dân, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp.

Theo Linh Anh (Nhân Dân)