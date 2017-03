Ngư dân Lý Sơn trúng đậm cá cơm đầu mùa

Vừa cho tàu cá 45 CV chở nặng cá cơm than hối hả cập đảo Lý Sơn sau một đêm vươn khơi, ngư dân Lê Văn Phát, chủ tàu cá hành nghề lưới cá cơm ở thôn Tây, xã An Vĩnh, cho biết những năm trước thời tiết sau tết âm lịch biển thường động dài cả tháng nên những tàu cá nhỏ như ông phải nằm bờ hết tháng Giêng mới vươn khơi. Tuy nhiên, năm nay trời yên bể lặng, chỉ với trên 20 tay lưới cùng ba lao động, đêm đầu tiên thả lưới tàu của ông đã khai thác được gần 5 tạ cá cơm than, với giá bán 20.000 đồng/kg, trừ chi phí cũng còn lãi trên 8 triệu đồng.

“Chưa năm nào cá về dày như năm nay, chỉ vài giờ thả lưới các tay lưới đã trĩu nặng cá, tàu mình nhỏ nên tối đi sáng về, các tàu lớn nằm lại ngư trường nên cho sản lượng cao gấp nhiều lần, nghề này tổn phí ít, không vất vả, mệt nhọc “trên sóng dưới gió” như nghề lặn khơi xa nên già trẻ ai cũng làm nghề được” - ngư dân Phát bộc bạch.

Ngư dân chuyển cá cơm than lên bờ bán cho thương lái. Ảnh: PHẠM MỊNH

Còn cha con ngư dân Võ Văn Phúc ở thôn Đông, xã An Hải, chỉ với một thuyền thúng với 10 tay lưới và hai lao động cũng khai thác được gần 2 tạ cá cơm than, cho thu nhập mỗi người gần 2 triệu đồng. Ngư dân Phúc tâm sự: “Ra khơi chỉ vài tiếng thả và thu lưới cũng kiếm được bạc triệu, cá vừa vô bờ thương lái đã chờ mua ngay, không trả treo giá cả. Nếu cá dày như vầy hết mùa cá vào trung tuần tháng 3 âm lịch thì cha con tôi cũng kiếm được cả trăm triệu đồng. Nghề lưới cá cơm chi phí ít nên đang là nghề thu hút đông ngư dân nghèo không đủ tiền đóng tàu lớn vươn khơi”.

Vài năm trở lại đây nguồn cá cơm về sinh sống ven đảo cạn kiệt bởi một số tàu giã cào công suất lớn của ngư dân đất liền ra khai thác tận diệt nên đời sống, sản xuất của ngư dân hành nghề lưới cơm ven đảo Lý Sơn gặp không ít khó khăn, lực lượng biên phòng và các ngành chức năng đã nỗ lực ngăn chặn và xử lý hàng chục tàu cá vi phạm nên tình trạng này không còn tái diễn, cá cơm và một số loài hải sản khác đã trở về sinh sống ven đảo ngày càng nhiều nên ngư dân làm ăn hiệu quả. Mùa biển mới, ngư dân trúng đậm cá cơm báo hiệu mùa đánh bắt bội thu của ngư dân đảo tiền tiêu Lý Sơn.