Ngư dân Việt kiếm vài trăm triệu đồng mỗi đêm

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông, gần một tuần nay, tôm hùm giống xuất hiện nhiều ở vùng biển gần bờ địa phương này giúp ngư dân có thu nhập khá cao.

Từ 6g sáng, những người khai thác tôm hùm giống bắt đầu trở về.

Một số ngư dân xã An Ninh Đông cho biết trung bình mỗi đêm một tàu khai thác bằng kéo mành bắt được 200- 300 con; một người làm nghề giũ cũng bắt được 40-60 con. Cách đây vài ngày, giá tôm hùm giống ở mức 370.000-380.000 đồng/con, nhiều người chỉ sau một đêm có thu nhập gần 100 triệu đồng, không ít người trúng đậm có thu nhập trên 200 triệu đồng.

Một ngư dân phấn khởi vì bắt được hơn 40 con tôm hùm giống.

Ra biển từ chiều tối, đến sáng sớm hôm sau trở về, ông Trần Văn Thiện (ngụ thôn 7, xã An Ninh Đông) cùng hai người thân đã bắt được gần 1.000 con tôm hùm giống, thu lợi gần 250 triệu đồng. Ngay cả những người làm nghề giũ nhỏ lẻ cũng có kiếm được 6-8 triệu đồng mỗi đêm. Bà Lê Thị Đỏ (ngụ xã An Ninh Đông, là nghề buôn bán tôm hùm giống cho biết, trung bình mỗi buổi sáng bà mua được 600-700 con tôm hùm giống để bán lại cho những người nuôi ở thị xã Sông Cầu. Theo ông Lê Ngọc Ý (ngụ thôn 6, xã An Ninh Đông), đây là vụ khai thác tôm hùm giống trúng đậm nhất trong nhiều năm trở lại đây ở địa phương này. Do sản lượng tôm hùm giống khai thác được nhiều nên hiện giá bán đã giảm còn 250.000 đồng/con.

Bán tôm hùm giống cho các thương lái

Theo Sở NN&PTNT Phú Yên, nghề khai thác tôm hùm giống ở tỉnh này diễn ra từ tháng Chạp năm trước đến tháng Ba âm lịch năm sau. Vào thời điểm này, mỗi đêm có hơn 700 tàu thuyền công suất nhỏ của ngư dân các huyện Tuy An, Đông Hòa, thị xã Sông Cầu chong mành trên biển để bắt tôm hùm giống.Ngoài những ngư dân bắt tôm hùm giống để nuôi ương tôm hùm, còn lại bán cho thương lái để đưa đi bán lại cho người nuôi tôm hùm thương phẩm tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa.

Hiện có nhiều người làm giàu từ nghề khai thác tôm hùm giống. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lo ngại nguồn tôm hùm giống tự nhiên sẽ nhanh cạn kiệt do khai thác quá nhiều, chưa có giải pháp cho tôm hùm sinh sản nhân tạo. Hiện chỉ mới có 5 ha mặt nước biển tại khu vực Hòn Chùa, huyện Tuy An được quy hoạch khoanh vùng để bảo vệ nguồn tôm hùm giống.

TẤN LỘC