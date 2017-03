Ngừng giao dịch đối với cổ phiếu CAD trên HoSE

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu

Thủy sản Cadovimex. (Ảnh: Internet)

Theo Linh Chi (Vietnam+)



Nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh của Cadovimex đã bị rơi vào tình trạng thua lỗ trong hai năm liên tiếp, căn cứ theo các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2009 và năm 2010).Cụ thể, năm 2009, Cadovimex thua lỗ hơn 6 tỷ đồng, năm 2010 lỗ hơn 30 tỷ đồng. Trong bản giải trình về việc kết quả kinh doanh, ông Tăng Gia Phong, Tổng giám đốc công ty này cho biết, doanh thu năm 2010 giảm gần 499% so với năm 2009 là do thiếu nguyên liệu sản xuất, thêm vào đó các khoản nợ khó đòi chưa thu hồi được nên tiền lãi ngân hàng tăng… Đồng thời công ty cũng phải tiếp tục trích nợ phải thu khó đòi và dự phòng hàng tồn kho.Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6, CAD giảm giá kịch biên độ cho phép về mức 3.700 đồng/cổ phiếu, thanh khoản vẻn vẹn với hơn 32 nghìn đơn vị.