Ngừng xuất khẩu nông sản vi phạm an toàn thực phẩm

Nội dung đáng chú ý trong dự thảo này là bắt buộc tạm ngừng xuất khẩu nếu cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu đưa ra yêu cầu. Hoặc nếu doanh nghiệp xuất khẩu có quá ba lô hàng cùng nhóm sản phẩm tương tự bị cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu thông báo vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Lô hàng xuất khẩu bị cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu cảnh báo vi phạm an toàn thực phẩm cũng sẽ bị truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý theo quy định của Bộ NN&PTNT.

Dự thảo cũng quy định doanh nghiệp muốn xuất khẩu lô hàng có nguồn gốc thực vật như rau xanh, trái cây, rau gia vị... phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do các chi cục kiểm dịch vùng, trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu cấp. Điều kiện để được cấp là lô hàng đó phải sản xuất tại cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; các chứng nhận Global GAP, VietGAP, HACCP, GMP, ISO 22000... hoặc giấy chứng nhận khác có giá trị tương đương.

QUANG HUY