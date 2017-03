Người dân cắt giảm chi tiêu mạnh do giá tăng

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê công bố chính thức ngày 1/7/2008 cho biết, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2008 theo giá thực tế ước đạt 447,3 ngàn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì mức tăng này chỉ còn là 8%, thấp hơn so với mức tăng 15% của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do giá cả tăng và đứng ở mức cao đã hạn chế tiêu dùng trong dân.

Với các số liệu trên đây có thể thấy, giá cả tăng cao, người dân đã phải chi ra một lượng tiền lớn hơn nhưng thực tế lại chỉ nhận được khối lượng hàng hóa ít hơn. Vì thế, cắt giảm tiêu dùng là xu hướng tất yếu mà nhiều người dân lựa chọn.

Số liệu thống kê công bố chính thức cũng cho thấy, 6 tháng đầu năm 2008 là thời kỳ rất khó khăn của nền kinh tế Việt Nam. Trong khi tăng trưởng đạt mức thấp so với những năm gần đây nhưng giá cả tiêu dùng lại đứng ở mức cao nhất.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2008 ước tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm nay tuy thấp hơn cùng kỳ một số năm gần đây nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, kinh tế nhiều nước trong khu vực và trên thế giới suy giảm thì nền kinh tế nước ta đạt tốc độ tăng trên là một cố gắng rất lớn.

Trong khi đó, giá tiêu dùng tháng 6 tuy đã tăng chậm lại ở mức 2,14% so với tháng trước và là tháng có mức tăng thấp nhất trong 6 tháng đầu năm nay, nhưng là mức tăng cao nhất trong tháng 6 của các năm gần đây. Mức tăng 6 tháng đầu năm 2008 so với tháng 6/2007 cũng là mức tăng cao so với những năm gần đây.

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, để đạt tốc độ tăng trưởng 7% như đã điều chỉnh thì 6 tháng cuối năm phải đạt tốc độ tăng trưởng 7,4%. Đây là một mục tiêu đòi hỏi sự thống nhất, đồng bộ và quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra.