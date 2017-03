Người dân vẫn được cầm giữ, kinh doanh vàng miếng

Ngày 12-3 vừa qua, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đã khẳng định việc nắm giữ tài sản vàng miếng là quyền lợi hợp pháp của người dân và tiếp tục được pháp luật bảo vệ kể cả khi có nghị định mới. Vàng, bao gồm cả vàng miếng, theo quy định của pháp luật là tài sản của người dân. Theo các quy định hiện hành thì người dân được nắm giữ và mua bán vàng bình thường. Trong Nghị quyết số 11 ban hành ngày 24-2, Chính phủ giao NHNN trong quý II trình dự thảo nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới.

Trước những phát biểu trên, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với các chuyên gia xung quanh những giải pháp quản lý thị trường vàng.

Nên đưa ra điều kiện mới, không nên cấm

Hiến pháp và Bộ luật Dân sự quy định rõ quyền về tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, việc ban hành nghị định sửa đổi nên quản lý theo hướng siết chặt các điều kiện đăng ký kinh doanh, tiến tới lành mạnh hóa thị trường vàng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, coi đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và đưa ra các điều kiện mới chứ không thể “cấm” kinh doanh bằng biện pháp phi thị trường.

Hiện nay, Thông tư 07/2000 (hướng dẫn Nghị định 174/1999 - PV) đã quá cũ, khi các hoạt động kinh doanh vàng đã có nhiều thay đổi. Thực tế, quy định về vốn pháp định cách đây hơn 10 năm hiện không còn phù hợp: DN tư nhân hoặc công ty cổ phần, công ty TNHH chỉ cần có 25 triệu đồng vốn pháp định là đủ điều kiện đăng ký kinh doanh vàng (đối với khu vực miền núi); đối với khu vực đồng bằng là 50 triệu đồng và tại các tỉnh, thành phố là 150 triệu đồng… NHNN nên đưa ra các điều kiện phù hợp với tình hình hiện nay.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Trưởng ban Tuyên truyền, Hội Luật gia TP.HCM

Đầu vào cho các doanh nghiệp nữ trang sẽ ra sao?

Nếu là Nhà nước độc quyền kinh doanh vàng thì tôi tin chắc NHNN đã lường trước được những biến tướng tiêu cực phát sinh từ việc kinh doanh vàng độc quyền vốn dĩ đã không hoàn hảo.

Thị trường vàng đã có những phản ứng tích cực trong phiên đầu tuần. Ảnh: TH.HẢI

Cách đây 23 năm, chúng ta cũng đã làm như vậy nhưng không thể kiểm soát được. Vậy cũng từng ấy thời gian đến giờ, NHNN ta hoàn toàn có đủ kinh nghiệm để giải quyết những rắc rối phát sinh.

Nhưng giả sử vàng miếng biến tướng sang những mặt hàng khác như kiềng, lắc… thì sẽ thế nào? Mỗi một chiếc kiềng có thể làm tới cả lượng vàng. Như vậy rất khó để khống chế việc một ngày anh được mua mấy chiếc lắc, kiềng. Nhưng nếu chúng ta vẫn khống chế số lượng thì lại can thiệp quá sâu vào thị trường. Không ai làm được điều đó. Vậy vấn đề đặt ra là đầu vào cho các công ty kinh doanh vàng nữ trang sẽ ra sao. Bởi họ phải mua nguyên liệu để chế biến. Mà nguyên liệu thường dưới dạng vàng miếng, thỏi…

Đương nhiên khi NHNN độc quyền kinh doanh vàng miếng thì các doanh nghiệp kinh doanh vàng, nữ trang phải mua vàng miếng từ đây. Vậy ai sẽ kiểm soát khúc này?

Ông TRẦN THANH HẢI, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam (VGB)

Vàng không phải là tác nhân gây biến động tỉ giá

Hiện cả nước có trên 10.000 doanh nghiệp kinh doanh vàng, chưa kể hoạt động buôn lậu với số lượng không nhỏ. Điều cần làm nhất là chuẩn hóa hoạt động kinh doanh này để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc kiểm soát chất lượng vàng, chứ không phải là việc cấm toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng. Vì thực tế, nhu cầu mua bán vàng của người dân là có thật và sẽ không thay đổi.

Hiện nay, giá vàng trong nước phụ thuộc 95% giá vàng thế giới và tỉ giá USD. Chỉ có vài phần trăm còn lại là giá vàng trong nước bị đẩy lên do đầu cơ, tích trữ nhằm kiếm lời trong một thời điểm nhất định. Trong khi đó, thị trường vàng hiện rất lớn, số tiền hàng trăm triệu USD nên không thể do một số ít cá nhân chi phối. Do đó vàng không phải là tác nhân chính gây biến động tỉ giá!

Vì vậy, giải pháp chính là tìm cách bảo vệ giá trị đồng tiền không để tình trạng đôla hóa trên thị trường.

Ông NGUYỄN THÀNH LONG, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

Lượng mua bán tăng gấp đôi so với tuần trước Sau khi phát biểu của ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Quản lý ngoại hối - NHNN, được đăng tải trên trang web của NHNN, thị trường vàng đã có phản ứng tích cực ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, hôm qua 14-3. Giá vàng trong nước đã tăng thêm 400.000 đồng/lượng. Chiều qua, vàng miếng SJC giao dịch ở mức mua vào là 37,25 triệu đồng/lượng, bán ra là 37,32 triệu đồng/lượng. Không khí nhộn nhịp hẳn, lượng người mua khá đông. Ghi nhận lúc 15 giờ 30 tại phòng Kinh doanh Công ty SJC cho thấy lượng mua vào tại SJC là 4.000 lượng, bán ra là 5.000 lượng. Số lượng bán ra lớn hơn cho thấy các nhà đầu tư đã mạnh dạn mua vào nhiều hơn. Trong khi đó, cuối tuần trước, giá vàng giảm mạnh xuống dưới mốc 37 triệu đồng/lượng thì tại phòng Kinh doanh SJC mua vào chỉ đạt khoảng 2.000 và bán ra 3.000 lượng. Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh Công ty SJC, các nhà đầu tư đã mạnh dạn và tự tin hơn khi quyết định chọn vòng đầu tư mới. Họ kỳ vọng một mức giá mới của thị trường vàng thế giới. Trong hai năm 2009-2010, mỗi năm vàng tăng khoảng 28%. Với mức giá 1.400 USD/oz hiện nay, kỳ vọng của các nhà đầu tư năm 2011 là giá vàng thế giới có thể tăng đến 1.750 USD/oz. Ngân hàng phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của cá nhân Đó là yêu cầu của thống đốc NHNN tại văn bản số 2033/NHNN-QLNH ban hành ngày 12-3. Cụ thể, để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các cá nhân, thống đốc NHNN yêu cầu tổng giám đốc (giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường hoạt động mở thẻ thanh toán quốc tế để tạo điều kiện cho các cá nhân sử dụng thẻ thanh toán quốc tế khi có nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài. Đồng thời, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối chủ động bán ngoại tệ, tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu hợp pháp như công tác, học tập, chữa bệnh… của cá nhân theo các quy định của pháp luật. L.THANH

THANH HẢI - YÊN TRANG