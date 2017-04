Người “lướt sóng” vàng... điêu đứng

Giá vàng giảm 1,847 triệu đồng/chỉ Đến cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn là 1,837-1,847 triệu đồng/chỉ (mua vào, bán ra), giảm thêm 13.000 đồng mỗi chỉ so với ngày trước đó. Ngay sau động thái giảm giá này, trên thị trường vàng tự do, tại các tiệm vàng ở quận 5, quận 10 (TP.HCM) cũng được hâm “nóng” do rất nhiều người đi bán. Chủ một tiệm vàng trên quận 10, TP.HCM, cho biết người dân đổ xô đi bán ra ngay từ đầu giờ chiều, khi giá vàng thế giới bắt đầu giảm nhẹ xuống còn 952 USD/ounce.