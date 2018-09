Người mua ô tô bán tải tại Việt Nam chịu “cú sốc” lớn

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (LPTB). Trong đó, đáng chú ý là LPTB đối với xe bán tải (pick-up) tăng 5-7,5 lần từ mức 2% hiện tại lên 10%-15%.

Cụ thể, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 140, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe bán tải (pick-up) trong khung 10%-15% nếu trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp ghi là ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống (mức thu cụ thể do HĐND cấp tỉnh quyết định); mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe pick-up là 2% nếu ghi là loại ô tô khác không phải là ô tô con.

Đối với ô tô pick-up chở người và là xe ô tô con, trên giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã ghi là ô tô con, theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 140, mức thu LPTB lần đầu đối với loại xe này trong khung 10%-15%.



Lệ phí trước bạ tăng đồng nghĩa người tiêu dùng phải trả thêm hàng chục triệu đồng khi mua xe bán tải.

Ô tô pick-up chở hàng, căn cứ quy định tại Nghị định số 140, nếu trên giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ghi là loại ô tô khác không phải là ô tô con (ô tô pick-up chở hàng không phải là ô tô con) thì mức thu lệ phí trước bạ lần đầu là 2%.

Như vậy, loại xe ô tô nêu trên khi tham gia giao thông được áp dụng các hệ thống báo hiệu đường bộ như ô tô con, không bị hạn chế về thời gian được phép lưu thông trong đô thị, được phép lưu thông vào làn đường dành cho ô tô con.

Để đảm bảo công bằng về mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con, trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật có liên quan nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô pick-up chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ năm chỗ ngồi trở xuống bằng 60% mức thu LPTB lần đầu đối với ô tô con (trong khung 10%-15%). Mức thu lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi là 2%.

Một số đại lý ô tô cho biết với mức lệ phí trước bạ như dự thảo đưa ra thì giá của xe bán tải sẽ tăng lên cao, người tiêu dùng chịu thiệt. Nếu mức lệ phí trước bạ hiện nay 2% thì người mua chỉ đóng vài chục triệu đồng, trong khi với mức 10%-15% thì mức lệ phí phải đóng có khi cả trăm triệu đồng.