Người nước ngoài đổi ngoại tệ bị làm khó

Hơn một tháng nay, tại các quầy thu đổi ngoại tệ và các trung tâm thương mại ở quận 1, 3, 5... (TP.HCM) việc đổi tiền và thanh toán tiền mua hàng bằng ngoại tệ của khách nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều người nước ngoài đổi tiền ở các đại lý do các ngân hàng ấn định không được, buộc phải ra ngoài thị trường tự do bên ngoài đổi và chấp nhận tỷ giá hoán đổi một USD lấy 15,325 ngàn đồng, thấp hơn nhiều so tỷ giá niêm yết của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là 15,865 ngàn đồng.

Đặc biệt ba ngày trở lại đây, nhiều người đổi tiền đô tại các đại lý buộc phải đóng thêm một khoản tiền chênh lệch tương đương 0,25%, tính theo tỷ giá hoán đổi.

Giải thích về việc này, người phụ trách một đại lý đổi tiền trên đường Nguyễn Huệ (quận 1) cho biết là do các ngân hàng gặp khó khăn trong dự trữ tiền đồng nên đã hạn chế thu đổi ngoại tệ, do vậy số lượng ngoại tệ thu đổi ấn định cho các đại lý cũng bị rút xuống còn phân nửa (như trước kia ngày được đổi 20 ngàn USD thì giờ đại lý bị rút xuống còn được đổi 10 ngàn USD/ngày).

Riêng việc mấy ngày gần đây, các đại lý thu đổi ngoại tệ phải cộng thêm chi phí 0,25% vào khi đổi tiền cho khách là nhằm tránh rủi ro, vì từ ngày 10-3 Ngân hàng nhà nước nâng tỷ giá hoán đổi dao động từ 0,75% trước kia lên 1%.