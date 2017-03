Người tiêu dùng có quyền đòi hỏi sản phẩm gas an toàn

Nhiều người tiêu dùng hầu như không biết loại bình gas nào thì cần phải khóa van lại sau khi dùng. Và van điều áp dây dẫn gas nào cũng có hạn sử dụng nhất định nên cần phải được kiểm tra định kỳ. Điều này rất nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người sử dụng.

Theo ông Loan, nguyên nhân là do người tiêu dùng Việt Nam chỉ mới làm quen với việc sử dụng bình gas 5-10 năm trở lại đây nên cũng chưa có nhiều hiểu biết về vấn đề này. Mặt khác, các công ty kinh doanh gas cũng chưa thật sự quan tâm đến công tác hướng dẫn chăm sóc người tiêu dùng, dẫn đến tình trạng nhiều khách hàng vẫn đang tiếp tục dùng những thiết bị gas kém chất lượng và sử dụng gas không phải của chính hãng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho mình trong khi sử dụng gas, người tiêu dùng có quyền đòi hỏi nhà phân phối, các hãng gas cung cấp cho mình dịch vụ và sản phẩm đảm bảo an toàn.