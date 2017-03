Người tiêu dùng ngại hàng Trung Quốc, giá hàng nội tăng nhẹ

Tuy nhiên, sức mua chậm nên hàng trong nước giá không tăng mạnh. Bà Hai, tiểu thương hàng rau củ chợ Gò Vấp (quận Gò Vấp), cho biết trước đây lấy cà rốt, khoai tây Trung Quốc mỗi loại 50 kg nhưng bây giờ chỉ lấy khoảng 20 kg mà bán cũng không hết. Hiện giá cà rốt Trung Quốc chỉ 12.000 đồng/kg, khoai tây Trung Quốc 15.000 đồng/kg. Trong khi đó khoai tây Đà Lạt 30.000 đồng/ kg, cà rốt Đà Lạt 20.000-22.000 đồng/kg, xà lách búp 25.000-27.000 đồng/kg, xà lách lụa 17.000-20.000 đồng/kg, bí đỏ 17.000 đồng/kg (tăng 2.000-3.000 đồng), cà chua 12.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng) do hàng về không nhiều. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết lượng hàng Trung Quốc về chợ từ đầu năm đến nay giảm 20% so với cùng kỳ. Có những ngày hàng về chỉ khoảng 50 tấn, nhiều nhất là 100 tấn. Hàng Trung Quốc chỉ có năm chủng loại như khoai tây, cà rốt, bông cải, củ hành, tỏi…. Mặc dù lượng hàng giảm nhưng lượng bán ra thì không xác định do sức mua giảm. Người tiêu dùng bây giờ ngại mua hàng Trung Quốc nên hàng Đà Lạt có lợi thế hơn, vì vậy giá chỉ nhích lên khoảng 1.000-2000 đồng.

TÚ UYÊN