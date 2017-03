Người tìm hướng xuất khẩu sách Việt

Khác hẳn với những doanh nghiệp làm sách, anh Trần Đại Thắng lại chọn một hướng đi khó là xuất bản các dòng sách hình ảnh, in màu tốn nhiều chi phí và thu hồi vốn chậm. Thế nhưng nhờ cái khó anh đã bước đầu được thị trường đón nhận với các sản phẩm mang thương hiệu “Đông A picture books”.

Họa sĩ làm giám đốc

Anh Thắng kể, anh khởi nghiệp bằng việc làm họa sĩ trình bày bìa cho sách văn học. Vì muốn tự tay chăm sóc từng cuốn sách một cách hoàn thiện hơn, anh quyết định thành lập công ty sách. Vào khoảng năm 2004, Công ty Văn hóa Đông A ra đời mang theo nhiều khát vọng của một họa sĩ trẻ.

Nhờ có ý tưởng và sự đam mê, các cuốn sách của anh Thắng từ khi mới xuất hiện đã tạo được ấn tượng tốt trong cộng đồng. Một trong các ấn phẩm thời kỳ đầu của Đông A là cuốn Văn mới năm năm đầu thế kỷ, trở thành cuốn sách đầu tiên trong vòng mấy chục năm trở lại đây ở nước ta có ấn bản đặc biệt dành cho người chơi sách. Ngoài phần nội dung, phần trình bày của cuốn này cũng được xem là rất “quái” so với các cuốn sách khác. Trong số 1.500 bản in có 100 bản in trên giấy conqueror của Pháp, màu vàng ngà, có độ bền ít nhất trên 100 năm. Do loại giấy đặc biệt nên 100 bản này dày gấp đôi so với bản bình thường. Một điều vô cùng đặc biệt trong những ấn bản này là cả 100 cuốn trên đều có chữ ký trực tiếp của 39 tác giả có tác phẩm trong cuốn sách. Văn mới năm năm đầu thế kỷ của Trần Đại Thắng cũng đã đoạt giải vàng Sách đẹp năm 2006. Đến nay đã có hơn 30 cuốn sách của các tác giả Việt Nam trong tủ sách Văn mới được Đông A cho ra mắt độc giả.

Anh Thắng hết sức tâm huyết với cuốn Bách khoa tri thứcbằng hình. Ảnh: BÁ HUY

Có một chút thuận lợi ban đầu nhưng khi mở rộng đề tài xuất bản, Đông A lại gặp không ít khó khăn. Thế nhưng cũng có lợi thế là ít phải cạnh tranh với các đơn vị làm sách khác. Thời gian đầu, làm ra cuốn nào bán được một chút thì đều bị nhái, nhất là các dòng sách trẻ em. Thế là anh Thắng xác định sẽ chống nhái bằng cách nâng cao chất lượng sách, nội dung cập nhật và đổi mới liên tục, đặc biệt là khai thác nhiều bản thảo khác nhau, tìm thêm nhiều đề tài…

Sách Việt xuất khẩu được

Với mảng sách hình ảnh, mới đây Công ty Đông A cho ra mắt cuốn Bách khoa tri thức bằng hình, đã tạo cho người đọc sự quan tâm đặc biệt. Đây là cuốn sách được đầu tư rất nhiều công sức của Đông A và các đối tác. Tác phẩm này của Nhà xuất bản DK (Anh), là cuốn bách khoa hình ảnh bán chạy nhất thế giới với hơn 3 triệu bản.

“Chúng tôi đang làm tủ sách Bách khoa tri thức thế giới và Phát triển tư duy dành cho trẻ em. Để có được hai tủ sách này, Đông A đã phải mua bản quyền từ nhiều nhà xuất bản lớn trên thế giới...” - Trần Đại Thắng tiết lộ.

Anh Thắng cho biết thêm, Đông A đã đặt ra mục tiêu trong năm năm tới sách hình ảnh của Đông A phải có mặt ở nước ngoài. Theo nghiên cứu của Đông A, kinh phí đầu tư để làm ra một cuốn sách tại Việt Nam hiện nay rẻ hơn so với nhiều nước trong khu vực và thế giới trong khi kỹ thuật in thì cũng có thể ngang bằng.

Mục tiêu là vậy nên Trần Đại Thắng đang dồn sức tổ chức các bộ sách như Tranh Đông Hồ, Truyện tranh về Danh nhân Việt Nam và thế giới. Những tập sách trên sẽ được in bằng tiếng Anh hoặc song ngữ để có thể giới thiệu ra nước ngoài. Ngoài ra, công ty cũng đang vẽ một số cuốn truyện tranh theo đơn đặt hàng từ một nhà xuất bản nước ngoài.

“Ý tưởng về xuất khẩu sách và vẽ theo đơn hàng cho nước ngoài thực sự không đơn giản nhưng mình phải cố gắng hết sức. Lợi thế hiện nay của Việt Nam là giá thành thấp, họa sĩ Việt có khả năng vẽ theo yêu cầu. Trong khi với thù lao cho họa sĩ ở châu Âu thì giá thành rất cao” - anh Thắng cho biết.

BÁ HUY