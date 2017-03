Người TP HCM cũng lên cơn sốt vì vàng

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm nhiều người dân TP HCM đã kéo đến các tiệm vàng để mua vào. Tại các đại lý bán vàng của PNJ, do số lượng khách mua vàng quá đông, trong khi lượng vàng tiếp ứng từ tổng công ty chưa xuống kịp nên vào thời điểm 9h30-10h, các điểm này tạm thời ngưng giao dịch. Sau đó thì đã hoạt động trở lại bình thường.







Người dân xếp hàng mua vàng, điều hiếm thấy ở TP HCM. Ảnh: Lệ Chi

Mua hàng trăm lượng một lần. Ảnh: Lệ Chi

Mang cả bao tải tiền đến mua vàng. Ảnh: Lệ Chi

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ, do đơn vị này dự đoán sức mua ngoài Hà Nội lớn, còn TP HCM yếu hơn nên đã tập trung dồn nguồn vàng cho địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, không ngờ sáng nay sức mua của người dân tại TP HCM lại quá lớn. Trong vòng buổi sáng, PNJ đã bán ra hơn 4.000 lượng vàng. Do đó, sự tiếp ứng bị chậm trễ và các điểm giao dịch của PNJ bị ngưng một thời gian ngắn. Nhưng ngay sau đó đã hoạt động lại bình thường.Bà Cúc cho biết thêm, hiện nguồn vàng của công ty vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Sự sôi động cũng thể hiện rõ nét tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Trong sáng nay, khách hàng đến đây mua bán gần như nghẹt thở. Sự tấp nập khách thể hiện ngay từ khi SJC vừa mở cửa. Nhiều người phải xếp hàng để mua bán vàng, với số lượng mua vào chiếm áp đảo bán. Đây là điều hiếm thấy đối với người dân TP HCM.Anh Thanh, một khách hàng mua vàng tại SJC cho hay, mấy ngày qua anh chỉ đứng ngoài thị trường. Nhưng theo dõi dự báo của nhiều chuyên gia quốc tế, giá vàng chỉ điều chỉnh ngắn hạn và sẽ còn lên tiếp. Dó đó, giờ anh thấy giá đang tạm ở mức thấp nên tranh thủ mua vào.Hàng bao tải tiền được người dân mang đến mua vàng. Cảnh đếm tiền, nhận vàng diễn ra khá nhộn nhịp. Sự sôi nổi trong giao dịch khiến cho nhân viên của SJC cũng mệt nhoài vì phục vụ khách. Dù đã gần 12h trưa, các nhân viên vẫn phải làm việc để giải quyết cho hết số khách đã xếp hàng lấy số thứ tự trong buổi sáng. Các nhân viên bảo vệ cũng đừ người vì vừa hướng dẫn khách đến mua bán vàng gửi xe, vừa phải dắt xe không ngớt.Theo ông Nguyễn Công Tường, trong buổi sáng nay, khách vẫn chủ yếu mua vào với số lượng lớn, còn những người đi bán gần như không có. Tuy nhiên, ông Tường cho biết, hiện công ty vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của khách.Tại các tiệm vàng bán lẻ trên địa bàn thành phố, nhu cầu mua vào cũng tăng đột biến trong buổi sáng. Tiệm vàng Mi Hồng - nơi giao dịch sôi động nhất ở khu vực chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh, hết hẳn vàng miếng loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ và tới khoảng 11h đã không còn vàng miếng 1 lượng, trong khi số người có nhu cầu hỏi mua cứ tăng lên. Nhiều người chậm chân đã tỏ ra tiếc nuối. Chị Trang, quận Bình Thạnh chia sẻ: "Thấy giá vàng lại biến động, tôi tất tả đi ngay định gom một ít, nhưng đi khắp mấy tiệm vàng đều không còn vàng miếng".Chủ tiệm vàng Kim Thành cũng cho biết, từ sáng tới trưa nhu cầu mua vào đột biến nên chỉ trong tích tắc đã hết sạch vàng miếng. Một số nơi giới thiệu khách chuyển sang mua vàng nữ trang, nhưng phần lớn những vị khách này đều "lắc đầu" và cho biết sẽ sang dò hỏi ở các nơi khác. Các tiệm vàng cũng không hứa chắc khi nào sẽ có nguồn hàng trở lại mà chỉ giải thích đang trong quá trình nhập vào.Ở một số tiệm vàng khu vực chợ Bến Thành, quận I sáng nay có nhiều người đến hỏi giá. Anh Trung, chủ tiệm vàng ở cửa Bắc của chợ giải thích, lượng mua vào tăng so với hôm qua, bởi nhiều người nghĩ rằng giá khó giảm mạnh như hôm qua mà sẽ tiếp tục tăng tốc. Trong buổi sáng, hầu như chỉ có người tới mua, rất ít khách đến bán ra.Bởi theo lý giải của bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng PNJ, hiện nay công ty bà gần như chỉ ưu tiên cung cấp vàng miếng cho các đại lý của hệ thống để phục vụ nhu cầu bán lẻ cho người dân chứ không chủ trương bán buôn.Trong khi đó, ông Nguyễn Công Tường, Phó trưởng phòng của SJC thì cho biết, nguồn vàng của công ty sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách lẻ và sỉ. "Một số tiệm vàng lẻ hết vàng miếng 1,2 chỉ, có thể do họ chưa kịp lên đầu mối mua về. Còn công ty SJC hiện có đầy đủ các loại vàng miếng", ông Tường nói.PGS Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế TP HCM khuyến cáo, người dân cần phải hết sức thận trọng với diễn biến giá vàng. Bởi hiện nay, theo ông, giá vàng thế giới cũng đang bị đầu cơ. Do đó, giá vàng biến động rất khó lường. Việc người dân đổ xô mua bán vàng lúc này là đầy rủi ro.