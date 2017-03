Người vay tiền lo lãi suất tăng

Không được thu thêm phí Theo Chỉ thị số 01 do NHNN vừa ban hành, các tổ chức tín dụng không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí theo quy định. Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Tiêu điểm Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, cho hay trong tháng 1-2016, tổng số tiền huy động giảm 0,4% so với trước đó do tết vừa qua nghỉ dài ngày. Tuy nhiên, đến ngày 16-2, huy động vốn đã tăng mạnh lên mức 0,8% so với tháng trước đó.