Người Việt phải được dùng thực phẩm an toàn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu như trên tại lễ khai trương chuỗi siêu thị nông sản, thực phẩm an toàn Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội.



“Đây là ngày đáng nhớ không chỉ với Liên minh HTX mà còn với cả nông nghiệp Việt Nam. Tôi nhiều lần báo cáo với Quốc hội là nông nghiệp không có nơi tiêu thụ, vì thiếu người bán hàng. Liên minh HTX Việt Nam cần làm tốt hai chức năng giúp tiêu thụ nông sản và cung cấp thông tin xu hướng thị trường cho nông dân” - ông Nhân nói và mong muốn nông sản Việt Nam có thể vươn ra thế giới.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, cho biết trong thời gian qua, để hỗ trợ người dân trong sản xuất, liên minh đã xây dựng các mô hình HTX kết nối với doanh nghiệp, tổng công ty trong khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ cho nông dân. Liên minh đã chỉ đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đăng ký sản phẩm chủ lực của tỉnh để lựa chọn xây dựng hàng hóa chủ lực quốc gia.

Trước mắt, Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng 27 chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực quy mô lớn như rau, củ quả, bưởi da xanh, chanh leo, dừa, tôm, lợn, gạo, cà phê, ca cao…

Liên minh HTX Việt Nam cũng đã thành lập Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam (UCA) với tiêu chí “Vì cuộc sống nhân dân - Vì sức khỏe cộng đồng”. Liên hiệp đã khai trương thí điểm bốn siêu thị thực phẩm nông sản an toàn Việt Nam tại Hà Nội, đồng thời đã liên kết với gần 50 HTX sản xuất nông sản an toàn trên toàn quốc với gần 1.000 mặt hàng.

Tới đây, liên hiệp sẽ mở rộng siêu thị nông sản an toàn tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu có đông dân cư, mục tiêu là năm 2017, sẽ triển khai xây dựng 50-100 siêu thị tại TP Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành theo mô hình các trung tâm thu mua và phân phối nông sản an toàn Việt Nam.