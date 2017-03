Người Việt sắp được chơi bạc trong casino?

Trái phép và có phép Dân gian vẫn có câu “cờ bạc là bác thằng bần”. Thế nên chính sách hình sự nước ta thể hiện từ BLHS năm 1986 và đến gần đây là bộ luật năm 2000 đều nhất quán: “đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn” là tội phạm. Quy định là vậy, song trong thực tế vẫn đầy rẫy những trò may rủi, hên xui như cá cược trong các trò chơi dân gian, đợi vận may từ tờ vé số… Năm 1995, casino - “sòng bạc” - cũng đã được nhà nước cho mở ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Quảng Ninh, Sài Gòn chẳng chịu chậm chân, cũng xin được thí điểm kinh doanh sòng bạc. Tuy vậy, những casino “thí điểm” kia chỉ dành cho dân ngoại quốc hoặc ít ra có quốc tịch nước ngoài. Đánh số đề hay cá cược ở trò đá gà, chọi trâu… cũng đều phải lén lút, xui xẻo là vào tù như bỡn. Thế nên để an toàn, người Việt chỉ còn cách rồng rắn sang Campuchia, sang hơn thì bay sang Macau… mỗi dịp cuối tuần để được tự do ra vào casino. Ngân sách còm cõi cứ nhìn bà con ôm tiền xuất ngoại để thỏa mãn thú đỏ đen mà tiếc hùi hụi. Nhưng tất cả đang thay đổi. Nhân việc sửa đổi BLHS, Quốc hội năm 2009 đã thay đổi khái niệm tội đánh bạc. Giờ đây, chỉ đánh bạc “trái phép” mới là tội phạm. Những con bạc người Việt đang thâu đêm suốt sáng bên các sòng bài Campuchia, Macau sẽ hỏi: Thế nào là có phép? Câu trả lời sẽ được Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo nghị định về hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng. Phương án cho người Việt tham gia chơi trong casino cũng đã được đưa lên bàn cân nhắc. Những người ủng hộ phương án này đưa ra nhiều món lợi kếch sù: Hầu bao ngân sách tăng từ việc thu thuế (nguồn thu nhiều tỉ đồng từ kinh doanh xổ số kiến thiết hiện nay đảm bảo khả năng này); hạn chế được việc chảy máu ngoại tệ, việc quản lý người chơi bạc cũng dễ dàng hơn (hiện nay các cơ quan chức năng bất lực trước thực trạng xuất ngoại đánh bạc). Nhưng cứ nhìn vào cuộc chơi sôi động trên các sàn vàng đầy rủi ro, sàn chứng khoán đầy tính bầy đàn, may rủi thì... rõ ràng dân mình không ít người rất khoái cờ bạc. Thế nên mở rộng cửa casino chắc chắn sẽ phải đối diện với rất nhiều hệ lụy. Trách nhiệm giải bài toán được-mất khi mở cửa casino đang đè nặng lên vai Bộ Tài chính. Để cuối cùng, ngành kinh doanh sòng bạc sẽ có hẳn một văn bản quy phạm pháp luật làm hành lang pháp lý cho hoạt động của mình và xã hội cũng tránh được những ảnh hưởng tiêu cực của ngành nghề kinh doanh cực kỳ nhạy cảm này. ĐỨC MINH