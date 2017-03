Nguy cơ giá điện sẽ tăng theo giá than

Chính phủ và Bộ Công Thương đã đồng ý cho đơn vị này tăng giá bán than cho điện từ ngày 20-4. Theo đó, giá bán than cho điện sẽ được tăng bằng 100% giá thành của năm 2011. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể thì không được vị này tiết lộ bởi còn tùy thuộc từng loại than.

Dù đến nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa có động thái gì trước quyết định trên nhưng việc giá điện tăng được dự báo chỉ là vấn đề thời gian. Bởi theo quy định về điều chỉnh giá điện hiện hành, EVN được phép điều chỉnh giá điện khi thông số đầu vào tăng 5%.

TRÀ PHƯƠNG