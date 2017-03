Nguy cơ tái diễn cuộc đua lãi suất huy động

Lãi suất cho vay qua đêm, kỳ hạn một tuần đã tăng lên gần gấp đôi so với hai tuần trước, tới 16%/năm (so với 8,15%/năm). Theo Ngân hàng nhà nước, lãi suất liên ngân hàng tăng do các ngân hàng thương mại đang phải ra sức hút vốn để thực hiện dự trữ bắt buộc. Nhiều ý kiến lo ngại các ngân hàng cổ phần sẽ vi phạm cam kết với Hiệp hội Ngân hàng và tăng lãi suất huy động vốn vượt mức trần 11%/năm. Trả lời báo chí, ông Đặng Văn Thành- Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank cũng cho rằng nếu lãi suất trên thị trường tăng thì ngân hàng ông cũng không thể giữ nguyên mức lãi suất như đồng thuận với Hiệp hội.

Trong tháng 2, cũng vì lãi suất qua đêm tăng lên gần 40%/năm nên đồng loạt các ngân hàng cổ phần đua nhau tăng lãi suất huy động lên tới 13%-14%/năm. Sau đó, Ngân hàng nhà nước phải ban hành công điện đưa mức trần huy động vốn về 12%/năm và buộc các ngân hàng thực hiện.