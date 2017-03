Nguy cơ thiếu điện luôn rình rập

Dự án nào cũng chậm

Với dự báo tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện sẽ luôn ở phương án cao (từ 17%, thậm chí đến 20%/năm giai đoạn 2005-2010), Thủ tướng Chính phủ đã cho ngành điện được áp dụng cơ chế riêng đối với các dự án điện cấp bách (QĐ797-400 và 1195) theo hướng phân cấp mạnh cho tập đoàn (TĐ) từ khâu phê duyệt dự án, chỉ định tư vấn, tổng thầu EPC...

Hiện với 18 dự án nhà máy điện (NMĐ) do EVN làm chủ đầu tư và góp cổ phần chi phối - sẽ lần lượt đưa vào vận hành đến 2010 - phần lớn được thực hiện theo cơ chế đặc biệt, thì hầu hết đều bị chậm tiến độ từ 3-6 tháng so với kế hoạch.

Năm 2007, EVN dự kiến sẽ bổ sung thêm từ các nguồn điện mới đưa vào vận hành khoảng 1.500MW, trong đó riêng các NM thuộc EVN khoảng 700MW, nhưng đến nay mới chỉ nhìn thấy 1 công trình đúng tiến độ là thuỷ điện Quảng Trị (64MW) vừa phát điện trong tháng 9.

Các dự án khác là TĐ Đại Ninh (300MW) dự kiến chạy thử tổ máy số 1 trong tháng 10; NĐ Uông Bí mở rộng dự kiến phát điện thương mại trong tháng 9, nhưng khả năng sẽ bị lùi khoảng 4 tháng nữa do sự cố thiết bị lò hơi; TĐ Tuyên Quang (1 tổ máy 114MW) lẽ ra phải vận hành trong tháng 8, nhưng nhà thầu xin hoãn đến tháng 12 do chậm trễ trong khâu xây dựng và lắp máy.

Ngoài những nguyên nhân muôn thuở là công trình nào cũng gặp vướng mắc về đền bù, di dân, GPMB..., thì một nguyên nhân cơ bản được chỉ ra là năng lực của các bên thi công, tư vấn đã quá tải.

Cũng từng ấy nhà thầu, nhưng lực lượng thi công bị dàn mỏng ở nhiều dự án nên thường huy động được chỗ này thì chỗ khác hổng. Không ít nhà thầu lần đầu tiên làm tổng thầu thi công các dự án lớn, phức tạp về kỹ thuật nên quá sức. Số nhà thầu khác là con nợ của ngân hàng (NH), nên thanh toán được đồng nào bị NH siết nợ đồng ấy, vì vậy không có vốn tạm ứng để thi công...

Có thoát cảnh ăn đong

Năm nào cũng vậy, các dự án nguồn điện không đưa vào kịp tiến độ dự kiến chính là nguyên nhân khiến ngành điện luôn ở vào thế bị động. Như trong các tháng mùa khô năm nay, khi phụ tải đòi hỏi ở mức đỉnh điểm thì nguồn khí Nam Côn Sơn bị cắt để sửa chữa và nâng cấp, nước về các hồ thuỷ điện đạt thấp, buộc các nguồn nhiệt điện phải chạy hết công suất, không có dự phòng.

Mới đây, tại cuộc họp báo cáo tiến độ các dự án nguồn điện và triển khai quy hoạch điện VI của EVN với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành điện bằng mọi giá đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện, vì một mục tiêu quan trọng là không được để xảy ra thiếu điện.

Tuy nhiên, một loạt những khó khăn mới lại nảy sinh nằm ngoài tầm với của EVN. Chỉ tính riêng việc đảm bảo nhiên liệu cho các NMĐ chạy than đã hết sức gay cấn.

Theo tính toán, nhu cầu than cho các NMĐ của EVN và các NMĐ do EVN nắm cổ phần chi phối năm 2008 khoảng 5,2 triệu tấn, thì đến 2010 đã là 9,6 triệu tấn và 49 triệu tấn vào 2015.

Nhưng TĐ CN Than- Khoáng sản (TKV) đã trả lời EVN rằng TKV chỉ có thể đáp ứng với điều kiện giá than là giá thị trường và TKV nắm giữ luôn 30% cổ phần tham gia trong các dự án nhiệt điện của EVN.

Để đảm bảo nguồn than mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác trong nước, khả năng NK than đã được EVN tính đến.

Nhưng 2 nguồn than EVN đã có những khảo sát sơ bộ là Australia và Indonesia thì trong những năm tới, việc NK cũng gặp trở ngại vì một số nước trong khu vực cũng đang cạnh tranh mua than của các nước này để cung cấp cho các nhà máy trong nước. Còn Indonesia - nước chuyên XK than - thì đến nay cũng tuyên bố hạn chế XK để bảo vệ tài nguyên.

Chưa nói đến những khó khăn về việc phải thu xếp một khối lượng vốn đầu tư khổng lồ (dự kiến lên tới trên 466.000 tỉ đồng từ nay đến 2015), thì việc đảm bảo nguồn nhiên liệu than với giá tốt, ổn định lâu dài để cung cấp đầu vào cho các dự án của EVN xem ra chưa thuận buồm xuôi gió.

EVN lại đang xin Chính phủ cơ chế đặc biệt để triển khai 7 dự án điện cấp bách trong giai đoạn 2011-2013 (là các dự án NĐ Mông Dương 1, Uông Bí mở rộng 2, Nghi Sơn 1, dự án thay thế Ninh Bình 2, Vĩnh Tân 2 và Trà Vinh 1).

Đồng thời, đề nghị Thủ tướng chấp thuận để EVN mời các đối tác nước ngoài tham gia góp vốn đầu tư các công trình nguồn điện để giảm áp lực vốn và tiến độ đưa vào vận hành các tổ máy.

Không biết với những giải pháp cấp bách này, các công trình nguồn điện có được đẩy nhanh tiến độ để ngành điện không lâm vào cảnh "ăn đong"?