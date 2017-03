Nguyên liệu đầu vào đồng loạt giảm giá: Tín hiệu tốt cho thị trường

Đây là những tín hiệu tốt cho nền kinh tế, sau chuỗi ngày chịu áp lực tăng giá của thị trường quốc tế - một món quà cho các ngành sản xuất trong hoàn cảnh nền kinh tế đang từng bước vượt qua tình hình lạm phát hiện nay.

Cơ hội cho nông sản

Điển hình là giá chào bán đạm urê đang có xu hướng giảm mạnh do tác động của giá dầu thế giới giảm và nhu cầu nhập khẩu (NK) chưa cao do các nhà NK tiếp tục chờ giá giảm thêm. So với cuối tháng 7, giá chào đạm urê ngày 21.8 tại thị trường Baltic hiện ở mức 700-705USD/tấn(FOB), giảm 80-90USD/tấn; tại thị trường Yuzhnyy ở mức 750-760USD/tấn, giảm 60-70USD/tấn... Giá phân DAP cũng giảm mạnh so với cuối tháng 7, cụ thể giá chào bán phân DAP tại thị trường Nola ngày 21.8 đã giảm 37,5USD/tấn, hiện ở mức 1.172,5USD/tấn FOB. Do tác động của giá phân bón thế giới, các loại phân bón NK trong nước cũng giảm dần.

Cụ thể, giá phân bón tại ĐBSCL giảm mạnh do nguồn cung dồi dào. Phân DAP giảm 3.600 - 4.000đ/kg: Giá bán buôn hiện phổ biến ở mức 16.500-17.500đ/kg và giá bán lẻ ở mức 18.000đ/kg-20.000đ/kg; các loại đạm urê, NPK, kali, lân đều giảm từ 400 - 1.200đ/kg so với tháng trước. Đây là cơ hội cho các DN NK phân bón để dự trữ nguồn cung cho sản xuất nông nghiệp.

Theo dự báo của Tổ chức Nông - lương thế giới, sản lượng lúa năm 2008 sẽ đạt 668 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với dự báo. Mặc dù giá gạo XK đã giảm 50-150USD/tấn so với tháng trước, nhưng giao dịch gạo trên thị trường Châu AÁ vẫn ở mức thấp do các nhà NK đang chờ giá giảm tiếp. Đối phó với tình huống này, các nước XK gạo: VN, Thái Lan đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ cho thị trường lúa gạo trong nước và XK. Dự báo trong thời gian tới, mặc dù nguồn cung tiếp tục tăng từ các nước có vụ mùa bội thu, nhưng do nhu cầu bắt đầu tăng từ các nước NK như Nhật Bản, Philippines, Iran, Iraq nên giá gạo XK khó có khả năng giảm tiếp.

Giá nguyên liệu đầu vào đang hạ

Thông tin từ Tổ điều hành thị trường trong nước cho biết: Những ngày cuối tháng 8, trên thị trường quốc tế, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9.2008 đã có thời điểm xuống còn 111,34USD/thùng, giá vàng giao ngay còn 772,98USD/ounce, đạm urê giảm từ 80 - 90USD/tấn, xuống còn 700USD/tấn, phôi thép giảm xuống còn 950USD/tấn, giá một số hàng hoá khác như đồng, chì, kẽm, càphê, caosu... tiếp tục giảm. Mặc dù giá nhiều loại nguyên - nhiên - vật liệu vẫn còn đứng ở mức cao do diễn biến khó lường của giá dầu thô, nhưng dự báo của các chuyên gia kinh tế thì trong tháng 9.2008, giá cả nhiều loại nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ. Đây sẽ là những tín hiệu tốt của các ngành sản xuất VN trong môi trường liên thông với thị trường quốc tế.

Đáng lưu ý là giá chào phôi thép và thép phế đang giảm mạnh so với tháng 7. Tại thị trường Đông Nam Á, giá chào thép phế chỉ còn ở mức 550-600USD/tấn, giảm 100-150USD/tấn. Giá phôi thép cũng xuống còn 950-960USD/tấn CFR, giảm khoảng 250USD/tấn. Theo các chuyên gia kinh tế, giá phôi thép và các sản phẩm thép dự báo sẽ chững lại đà tăng giá và ổn định dần. Do giá phôi thép thế giới giảm mạnh, nhiều DN sản xuất kinh doanh thép đã giảm giá bán để nhanh chóng thu hồi vốn, nên giá thép xây dựng trong nước đã giảm 200 nghìn - 3 triệu đồng/tấn (tuỳ theo chủng loại) so với tháng 7.

Cụ thể, giá thép (chưa trừ chiết khấu và chưa có VAT) tại các tỉnh phía bắc chỉ còn ở mức 16,85 - 17,5 triệu đồng/tấn, tại các tỉnh phía nam ở mức 17,23 - 17,6 triệu đồng/tấn. Giá bột giấy thế giới cũng đang trong xu hướng giảm so với tháng 7. Cụ thể, giá bột gỗ mềm tẩy trắng NBSK tại Châu Âu giảm xuống còn 887,17USD/tấn, giảm 7,79USD; tại Mỹ, giá bột NBSK hiện ở mức 886,49USD/tấn, giảm 5,83USD/tấn...

Theo dự báo của các chuyên gia, giá bán các sản phẩm giấy tháng 9.2008 sẽ ổn định. Đây sẽ là cơ hội cho các ngành sản xuất giảm giá sản xuất, nếu như các DN biết lợi dụng thời cơ giảm giá của thị trường.