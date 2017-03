Nhà buôn vàng kích thích mua bán

Tại Hà Nội, giá vàng miếng SJC của Tập đoàn DOJI sáng nay phổ biến quanh 38,30-38,53 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng chiều thu mua và giảm 50.000 đồng bán ra so với sáng 26/7. Biên độ mua bán co hẹp còn 230.000 đồng so với mức gần 500.000 đồng của ngày hôm qua.



Cùng thời điểm, Công ty đầu tư Vàng Phú Quý tăng giá thu gom tới 230.000 đồng so với sáng qua, lên 38,35 triệu đồng, còn bán ra rẻ hơn DOJI 10.000 đồng, đứng tại 38,52 triệu đồng.



Nhu cầu mua bán của nhà đầu tư và người dân đang nhích trở lại. Các đơn vị kinh doanh tích cực tham gia đấu thầu và cũng tăng cường thu gom trên thị trường để cân bằng trạng thái.



Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm nhẹ khi chốt phiên thứ Sáu, về 1.333,8 USD nhưng vẫn gia tăng khoảng 2,5% trong tuần. Quy ra tiền Việt theo tỷ giá bán của các ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 34,16 triệu đồng, rẻ hơn trong nước trên dưới 4,3 triệu đồng.



Trên thị trường ngoại hối, giá mua bán đôla Mỹ tại một số ngân hàng thương mại có xu hướng tăng nhẹ. Vietcombank niêm yết mua bán USD ở 21.195-21.245 đồng, tăng lần lượt 5 đồng cả chiều mua và bán. Các ngân hàng khác cũng có mức thu gom quanh 21.190-21.200 đồng, còn bán ra chạm kịch trần 21.246 đồng.



USD trên thị trường tự do ổn định nhiều ngày qua, quanh mức 21.420-21.500 đồng.





Theo Lệ Chi (VNE)