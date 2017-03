Nhà đất đồng loạt tụt giá

Thị trường nhà, đất tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An đang có một sự chuyển biến thú vị khi người mua hiện nay có thể trả treo, thậm chí ép giá người bán. Giá nền đất, căn hộ hiện đã giảm từ một triệu đến năm triệu đồng/m2 kể từ sau Tết. Thế nhưng dân kinh doanh bất động sản lâu năm lại khuyên người có nhu cầu về nhà ở đừng vội bung tiền mua ngay lúc này.

Đìu hiu chợ bất động sản

Hơn một tháng nay, tại các chợ địa ốc trên đường Trần Não (quận 2), Hoàng Diệu (quận 4), Lê Văn Lương (quận 7), giao dịch mua bán nhà, đất chựng hẳn lại. thậm chí một tuần trở lại đây, nhiều văn phòng môi giới nhà, đất cả ngày mở cửa nhưng không có khách đến hỏi thăm. Trong sáng 14-3, chúng tôi đi rảo qua nhiều điểm môi giới nhà đất có uy tín như Vinaland, Phát Hưng... thì thấy nhiều nhân viên kinh doanh ngồi chơi xơi nước. Anh Nguyễn Việt, trưởng một văn phòng giao dịch nhà đất trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 2), xác định thông tin mua bán nhà, đất ế ẩm. Anh Việt cho biết từ khi có thông tin siết tín dụng bất động sản và giá vàng tăng quá cao, giao dịch nhà đất trên thị trường lắng hẳn. Người mua mới ít nên giá nền đất, căn hộ cũng theo đó mà giảm, nhất là những khu vực đất sốt như quận 2, 7, 9, Nhà Bè... Đơn cử tại khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, trước Tết còn hét giá 30 triệu đồng/m2, sau Tết cũng đã giảm một ít và nay chỉ còn 25 triệu đồng/m2; dự án Huy Hoàng cũng vậy, từ 42 triệu đồng rớt xuống còn 36 triệu đồng/m2; hay nền đất ở quận 9 thuộc các khu dân cư Trường Thạnh, Phú Nhuận, Phước Long, Khang An, Phú Hữu sau Tết giá đã giảm từ 500 ngàn đến một triệu đồng/m2, nay giá rao bán giảm thêm một triệu đồng/m2. Thậm chí ngay những dự án nóng nhất như Him Lam-Kênh Tẻ (quận 7), Nhơn Đức (Nhà Bè) luôn được nhiều người săn đón, hiện nay giá cũng giảm từ hai triệu đến bốn triệu đồng/m2; dự án Him Lam còn 38 triệu đồng/m2, Nhơn Đức còn bảy triệu đồng/m2.

Theo đà giảm với giá nhà, đất tại TP.HCM, giá đất nền, căn hộ tại các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An... đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện có nhiều người đầu tư tại TP.HCM đã chịu hạ giá để bán tháo nền đất ở các tỉnh ra nhằm lấy tiền mặt. Chị Thu Nhàn, một người chuyên kinh doanh đất tỉnh sống tại Phú Mỹ Hưng, cho biết năm nền đất chị mua tại khu Mỹ Phước (Bình Dương) phải hạ 1,5 triệu đồng/m2 mới bán sang tay được. Chị Nhàn cho biết bán được như vậy là hên vì nhiều người khác muốn bán đất ra nhưng không tìm được người mua.

Giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản tại Bình Dương cho biết giá nhà, đất ở các tỉnh có đường giao thông nối với TP.HCM giờ không chỉ chựng lại nghe ngóng như lúc mới ra Tết mà giá hiện nay đã giảm thật sự. Theo tiết lộ của ông này, giá đất tại các khu đô thị Mỹ Phước 1, 2, 3 (Bình Dương) đã giảm một triệu đồng/m2 nhưng người mua còn chê. Động thái giá đất ở Bình Dương giảm xuống có thể thấy qua sự nôn nóng của các công ty môi giới nhà, đất ở TP.HCM khi trong tuần qua, nhiều đơn vị môi giới ôm hàng ở khu vực này đã săn tìm, tự động cung cấp thông tin cho báo chí với phát biểu “vô thưởng vô phạt” là giá đất Bình Dương tăng từng ngày.

Tương tự Bình Dương, các khu vực đất nóng như Tân Đô (Long An), Nhơn Trạch (Đồng Nai) hiện nay đã không còn cảnh dân đầu tư lũ lượt kéo đi xem đất và theo đó giá đất cũng giảm đi rất nhiều, thậm chí người mua đất đã có thể trả treo, ép giá mua thấp xuống.

Giá cao do môi giới

Phân tích vì sao chỉ một tháng sau Tết mà nhà, đất đang nóng lại hạ giá xuống hai lần, ông Nguyễn Ngọc Dương, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năm Ngôi Sao Việt, cho biết tất cả là do các nhà đầu tư thứ cấp cần tiền gấp nên bán tháo bất động sản ra. Bởi lẽ trong thời gian qua, số nhà đầu tư này do có mối quan hệ mật thiết với các chủ đầu tư, nhân viên môi giới nên khi có các sản phẩm nền đất, căn hộ đưa ra thị trường đều nhanh tay gom hết. Giờ bị ngân hàng đòi nợ vay và thời điểm này cũng là lúc người mua phải đóng tiền theo tiến độ góp vốn ở các dự án, cũng như thấy nhiều chính sách vĩ mô hăm he siết nhà, đất lại... nên buộc phải bán gấp những căn hộ, nền đất đã ôm.

Đồng tình với phân tích này, ông Lê Quang, giám đốc một công ty kinh doanh nhà, đất tại quận 10, cho rằng giá nhà đất thời gian qua bị đẩy lên quá cao là do những đơn vị môi giới làm giá. Họ cứ rao giá mua bán đất cao vô tội vạ và hễ bán được ở khu vực nào là lập tức mức giá đó sẽ được áp luôn cho toàn khu này. Do vậy khi thấy thị trường có nhiều bất ổn, những nhà đầu tư dưới danh nghĩa các công ty môi giới sợ chôn vốn như thời điểm trước năm 2006 nên buộc hạ giá bán hàng ra.

Giá nhà, đất sẽ hạ nữa?

Giá nhà, đất tùy từng khu vực đã giảm và nhiều người có nhu cầu về nhà ở đang lên kế hoạch tìm một chốn an cư. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người môi giới đất lâu năm thì thời điểm này người dân chưa nên vội mua vào. Anh Lê Thuận, Trưởng văn phòng môi giới nhà đất Hoàng Long (quận 7), cho rằng với tình hình tín dụng, chính sách về nhà đất chưa rõ ràng như hiện nay thì phải đến hết tháng 5 mới biết thị trường bất động sản giao dịch như thế nào. Lúc đó mới xác lập mặt bằng giá đất mới. Còn căn cứ theo tình hình này, người ký gửi nhiều thì đương nhiên giá nhà, đất sẽ còn hạ xuống nữa.

Ông Nguyễn Hồng Bảng, giám đốc một công ty môi giới bất động sản tại quận 3, cũng khẳng định giá đất sẽ còn giảm nữa vì trước đó giá đã được thổi lên quá cao. Ông Bảng phân tích, trước đây nhiều người chen nhau mua căn hộ với giá trên trời là vì ngay sau đó sang tay, hưởng tiền chênh lệch được ngay. Còn thời điểm này dù có dự án mới thì dân ít tiền chưa chắc dám ôm vào căn hộ tiền tỷ, vì nếu không bán được là chết vốn luôn. Đó là chưa kể sắp tới cũng là thời điểm rất nhiều chủ đầu tư buộc phải đưa hàng ra thị trường bán vì đã xây xong móng. Một khi sản phẩm nhiều thì chắc chắn người mua sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn, cũng như các chủ đầu tư chịu áp lực cạnh tranh không thể đưa ra mức giá bán quá cao.

Mới đây khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng, cho biết sắp tới với những biện pháp quản lý thị trường bất động sản tốt như buộc chuyện mua bán nền đất, căn hộ phải thông qua sàn giao dịch, chắc chắn giá nhà, đất sẽ hạ nhiệt đáng kể. Đây cũng là giải pháp được ông Nguyễn Ngọc Dương, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Năm Ngôi Sao Việt, cho là khả thi, sẽ khiến nhà, đất không bị làm giá quá cao nữa. Theo ông Dương, một khi giao dịch qua sàn thì người bán là chủ đầu tư bán được sản phẩm nhà, đất cho người có nhu cầu mua. Một khi mua bán nhà, đất ít phải thông qua các trung gian môi giới thì có thể giá nhà đất sẽ hạ ở một mức mà nhiều người chấp nhận được. Lý do chi phí sẽ thấp và người mua tránh được những rủi ro về tính pháp lý của dự án nhà ở. Đó là chưa kể nhà nước có thể thu thuế được, đồng thời các nhà đầu tư khi mua nhà đất cũng tính đến những khoản thuế phải đóng nếu mua nhiều nên sẽ hạn chế phần nào nạn đầu cơ đẩy giá đất.