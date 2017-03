Nhà, đất hạ nhiệt 20%

Đầu tháng 4 này, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ về tình hình của thị trường bất động sản (BĐS) trong nước và mổ xẻ những căn nguyên gây nên cơn sốt BĐS trong vài tháng gần đây.

Nguyên nhân đầu cơ

Bộ Xây dựng nhận định cuối năm 2007, đầu năm 2008 thị trường BĐS tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh lân cận có những biến động phức tạp, giá một số khu vực tăng đột biến. Giá căn hộ chung cư cao tầng ở TP.HCM và Hà Nội tháng 10-2007 tăng khoảng 30% so với năm 2006; cuối tháng 1, đầu tháng 2 tăng khoảng 50% so với năm 2006. Bên cạnh nhu cầu thực về nhà ở và văn phòng cho thuê thì phần lớn là do đầu cơ mua đi bán lại hoặc tích trữ tài sản. Giá văn phòng cho thuê ở nước ta đứng ở khoảng thứ 17 trên thế giới, giá căn hộ đứng ở khoảng thứ 30 trên thế giới. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam thì mức giá trên chưa phải là cao so với thị trường thế giới nhưng so với thu nhập của người dân và mức độ phát triển của nền kinh tế là chưa phù hợp.

“Trái đắng” từ chứng khoán

Bộ Xây dựng cũng đã chỉ ra hàng loạt bất hợp lý trong việc quản lý, đầu tư và kinh doanh BĐS. Đó là việc hạn chế cho vay đầu tư kinh doanh BĐS và tăng lãi suất cho vay, tuy có tác dụng hạn chế đầu cơ BĐS, góp phần “giảm nhiệt” thị trường nhưng cũng làm cho các chủ đầu tư khó khăn trong việc huy động vốn. Theo báo cáo, trong vòng một tháng qua, hầu hết các chủ đầu tư không vay được tiền từ ngân hàng. Trước tình hình đó, nhiều chủ đầu tư tạm dừng đầu tư, nhiều đơn vị thi công cũng tạm dừng do giá vật liệu tăng quá cao so với lúc nhận thầu. Việc tạm dừng đầu tư sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế và làm gia tăng thêm sự mất cân đối cung-cầu trên thị trường vốn đã căng thẳng do áp lực đô thị hóa và đầu tư, xuất hiện nguy cơ giảm việc làm trong ngành xây dựng...

Bộ Xây dựng cho biết sốt nhà, đất tại TP.HCM và Hà Nội trong thời gian vừa qua còn có nguyên nhân sự chuyển hướng của các nhà đầu tư từ thị trường chứng khoán do suy giảm liên tục sang thị trường nhà, đất để bảo toàn vốn. Một nguyên nhân nữa là thuế sử dụng nhà, đất quá thấp, không khuyến khích người dân sử dụng có hiệu quả nhà, đất và không hạn chế được đầu cơ nhà, đất.

Giá giảm, giao dịch cũng giảm

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng thì nguyên nhân lâu dài và cơ bản vẫn là cung không đáp ứng đủ cầu về nhà ở tại các đô thị. Mỗi năm cùng với dân số đô thị tăng lên thì lao động ngoại tỉnh đến những nơi này cũng nhiều. Dân số đô thị tăng kéo theo nhu cầu nhà ở đô thị tăng mạnh.

Cùng với đó thì một số chính sách cởi mở của nhà nước như người dân được mua nhà ở tại các đô thị mà không cần hộ khẩu, mở rộng đối tượng Việt kiều được mua nhà và cho người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam... cũng làm tăng cầu về nhà ở tại một số đô thị lớn.

Hiện tượng quá nóng của thị trường BĐS tại TP.HCM, Hà Nội và các vùng lân cận đã chững lại đột ngột sau khi Ngân hàng nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát như rút bớt tiền trong lưu thông, kiểm soát chặt chẽ việc cho vay đầu tư, kinh doanh BĐS, tăng lãi suất cho vay lên 14%-16%/năm và chủ trương thực hiện điều chỉnh một số sắc thuế liên quan đến BĐS để hạn chế đầu cơ.

Theo Bộ Xây dựng, sau hàng loạt biện pháp có tác động mạnh đến thị trường BĐS của nhà nước, giá nhà, đất hiện đã giảm 15%-20%, số lượng rao bán tăng nhưng số lượng giao dịch thực tế không đáng kể, thị trường có dấu hiệu chững lại.