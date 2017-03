Nhà đất sốt “ảo” trong mùa... cô hồn

Mặc dù không có giao dịch thực tế nhưng giá nền đất căn hộ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đang tăng giá từng tuần, có nơi tăng 3-5 triệu đồng/m2 so với hồi tháng 7.

Tăng giá tháng cô hồn: Khả nghi!

Biến động rõ nhất là tại khu Nam Sài Gòn khi hàng loạt dự án nhà ở đồng loạt tăng giá. Nếu như cách đây một tháng, giá đất nền tại các khu dân cư 6B-Intresco, Văn Lang, Đại Phúc, T30 (Bình Chánh) giao dịch ở mức 12-13 triệu đồng/m2 thì nay đột ngột tăng lên 15-18 triệu đồng/m2. Tương tự, đất nền, căn hộ tại huyện Nhà Bè thuộc các dự án Thái Sơn, Làng đại học, Hoàng Anh Gia Lai 3... cũng đã nhấp nhổm tăng 3-4 triệu đồng/m2 trong hai tuần trở lại đây.

Việc giá bất động sản cứ tăng liên tục trong tháng “cô hồn” đang khiến nhiều người mua hoài nghi. Anh Trần Hoàng, nhà ở quận Phú Nhuận cho biết đầu tháng 7, khi anh đến hỏi mua nền đất khu dân cư Đại Phúc (Bình Chánh), nhân viên một văn phòng môi giới ở đường Chánh Hưng (quận 8) báo giá 13 triệu đồng/m2, vậy mà nay quay lại giá lô đó được nâng lên 18 triệu đồng/m2. Sau đó người quen của anh gửi bán một nền đất thuộc khu dân cư T30 (cạnh khu dân cư Đại Phúc) thì cũng văn phòng trên đề nghị tăng giá lên để dễ bán. Tuy nhiên, lô đất rao gần nửa tháng mà không có ai hỏi thăm.

Không chỉ phân khúc căn hộ cao cấp và đất nền có vị trí đẹp tăng giá vô tội vạ mà ngay cả nhà giá rẻ cũng tăng. Hơn một tháng nay, bất động sản tại các tỉnh Bình Dương, Nhơn Trạch (Đồng Nai), Tân Đô (Long An)... các công ty môi giới cứ luôn rao là giá “siêu sốc” khoảng 200 triệu đồng một nền đất, 300 triệu đồng là có nhà. Tuy nhiên, nhiều người có nhu cầu nhà ở đi xem xong về chán nản. Chị Thu Hương, nhân viên văn phòng một công ty sữa tại quận 1, TP.HCM, cho biết đọc các mẩu rao vặt trên báo thấy rao bán nhà đất giá rẻ, hai vợ chồng chị bỏ cả công việc để đi xem. Nhưng xem xong về chán nản. “Nếu ham rẻ dạt ra các tỉnh mua ở thì sau đó cộng chi phí đi lại cho quãng đường vào thành phố làm việc thì giá nhà mua còn cao gấp hai lần mua nhà ở quận 12, Gò Vấp... Mặt khác, giá rao rẻ là vậy nhưng khi tìm đến thì giá bán lại là một mức khác, có nơi người mua phải thêm 1-2 triệu đồng/m2” - chị Hương nói.

Đầu cơ đưa giá lên cõi trên

Ông Đoàn Chánh Tâm, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Kinh doanh nhà Nova, cho biết tháng 7 là tháng “cô hồn” nên có rất ít người mua nhà đất, thậm chí người có nhu cầu ở cấp bách cũng kiêng dè. Ngay dự án Him Lam-Kênh Tẻ (quận 7) - một dự án luôn sốt do Công ty Nova phân phối nay giao dịch cũng cầm chừng. Vì vậy, thông tin giá bất động sản tại khu Nam tăng chỉ là ảo, có thể do dân đầu cơ... làm xiếc.

Giám đốc một công ty môi giới bất động sản tại quận 4 cũng giải thích như vậy. Theo vị này, đây là chiêu kích giá của dân đầu cơ. Ông cho biết một bộ phận nhà đầu tư đang bị ngân hàng thúc nợ nên muốn bán tháo căn hộ ra. Tuy nhiên, do lúc trước mua giá cao nên giờ không thể bán với giá quá thấp. Vì thế khi thấy thị trường có chuyển biến (do người dân có nhu cầu mua ở - PV), nhóm này nâng giá bán lên. Sở dĩ ông biết chiêu này vì thực tế nhu cầu mua đầu tư hầu như không có trong khi nền đất, căn hộ gửi bán ngày càng nhiều.

Theo bà Đỗ Thị Loan, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, người dân nên bình tĩnh trước những thông tin giá nhà đất nóng trở lại. “Nếu không tỉnh táo, người mua rất dễ sập bẫy tăng giá của giới đầu cơ” - bà Loan khuyến cáo.

Bà Loan nhận định, thị trường bất động sản tại các thành phố lớn gần đây ấm lại là do kinh tế vĩ mô dần ổn định. Tuy nhiên, cũng chỉ có phân khúc nhà giá rẻ là có giao dịch thực sự. Thậm chí trong phân khúc này, thị trường cũng chỉ nóng ở những dự án mà chủ đầu tư bán căn hộ trực tiếp với giá gốc cho khách hàng.