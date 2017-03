Nhà, đất tiếp tục giảm giá

Áp lực ngân hàng siết tín dụng về mức 22%/tổng dư nợ khiến nhiều chủ đầu tư dự án mệt mỏi. Giá nhà, đất ở thị trường sơ cấp (chủ đầu tư bán hàng) và thứ cấp (mua bán giữa khách hàng với nhau) buộc phải giảm để tìm lối ra.

Nhà, đất sẽ có thêm nhiều cuộc giảm giá nữa khi thời gian tới ngân hàng tiếp tục siết tín dụng cho vay bất động sản (BĐS).

Giá giảm, ít người mua

Không hẹn mà gặp, báo cáo về thị trường BĐS của nhiều doanh nghiệp (DN) nghiên cứu nhà, đất có uy tín như CBRE, Savills, Knight Frank, Vietress, Vinaland… công bố ở đầu tháng 7 này đều có chung nhận định là kênh BĐS đang gặp khó. Ở các dự án, nhiều phân khúc sản phẩm buộc phải hạ giá và khuyến mãi lớn để hút khách.

Bóc tách ở mảng căn hộ tại thị trường TP.HCM từ đầu năm đến nay, Công ty CBRE cho biết giá bán căn hộ từ cao cấp đến bình dân, ở thị trường sơ lẫn thứ cấp đều đồng loạt giảm giá.

CBRE đưa ra con số chứng minh cho sự sụt giảm của thị trường. Cụ thể căn hộ cao cấp (giá bán trung bình gần 32 triệu đồng/m2) ở quý II năm nay giảm giá 5,5% so quý I và giảm 14,4% so với năm 2010. Căn hộ trung cấp (giá bán hơn 21 triệu đồng/m2) đã giảm 15.3% so với quý I và giảm 7,6% theo năm. Riêng phân khúc căn hộ bình dân (giá bán hơn 12 triệu đồng/m2) dù có sức hút nhưng cũng có các mức giảm 13,4% theo quý, 18,9% tính theo năm.

Hiện nhiều dự án căn hộ giảm giá, chiết khấu lớn nhưng vắng khách. Ảnh: HTD

Còn về biệt thự và đất nền tập trung ở khu Nam (Nhà Bè, quận 7) và Đông (quận 2, quận 9) TP.HCM, Công ty Savills cho biết giá bán trung bình thị trường thứ cấp giảm mạnh, khoảng 10% so quý I-2011.

Nhận định về nguyên nhân khiến kênh BĐS ảm đạm thời gian qua các công ty nghiên cứu trên đánh giá là do chính sách thắt chặt tiền tệ đã làm giảm khả năng chi trả của người mua.

Tiếp tục giảm

Khảo sát của phóng viên ở các dự án nhà ở cao cấp khu vực quận 7, quận 2… cho thấy, dù nhiều chủ đầu tư có chính sách bán hàng rất lạ như cho thuê mua căn hộ, mua trả góp thành 50 đợt… nhưng vẫn ít hút được khách hàng.

Có nhiều căn cứ khẳng định sắp tới giá nhà đất còn tiếp tục bốc hơi. Đầu tiên là từ nguồn vốn ngân hàng. Theo đó dù có lệnh siết tín dụng phi sản xuất nhưng đến 30-6 vẫn còn nhiều ngân hàng đẩy mạnh cho vay BĐS, chứng khoán. Tại cuộc gặp với báo chí cuối tháng 6 vừa qua, thống đốc NHNN cho hay có ngân hàng cho vay phi sản xuất đến 50%/tổng dư nợ cho vay.

Căn cứ tiếp theo là hiện nguồn vốn của các nhà đầu tư thứ cấp khá nhỏ trong khi muốn đầu tư BĐS cần phải có vốn lớn, chính sách dài hạn. Vì vậy dự kiến khi ngân hàng tiếp tục siết nợ vay, các nhà đầu tư thứ cấp phải bán tháo hàng để trả nợ.

Một yếu tố nữa khiến giá nhà đất giảm do nhiều người kỳ vọng lãi suất cho vay giảm, từ đó sẽ có dòng vốn chảy vào nhà, đất. Tuy nhiên, điều này chắc chắn khó xảy ra. Người đứng đầu NHNN từng khẳng định tăng trưởng tín dụng năm 2011 khống chế mức 20% và sáu tháng đầu năm nhiều ngân hàng đã gần hết chỉ tiêu. Do đó nếu lãi suất cho vay hạ nhiệt thì gần như dòng vốn vào BĐS sẽ không nhiều. Chưa kể việc cho vay lĩnh vực này vẫn bị NHNN kiểm soát chặt.

Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS VN Tống Văn Nga cho biết thị trường BĐS cuối năm hết sức ảm đạm và đang chờ vào các chính sách điều tiết của Chính phủ. Còn thị trường sẽ có các đợt giảm giá nữa.

Chưa có nợ xấu Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS VN Nguyễn Văn Minh cho biết vừa rồi NHNN thông tin nợ xấu ngành BĐS tăng lên 2%. Tuy nhiên, thống kê trong 1.200 DN hội viên của hiệp hội không thấy có vấn đề nợ xấu. Như vậy nợ xấu trong cho vay BĐS rơi vào nhà đầu tư thứ cấp. Sắp tới có thể nhiều nhà đầu tư phải bán ra sản phẩm để trả nợ ngân hàng.

