Nhà đầu tư kém mặn mà với đấu giá cổ phần

Xí nghiệp vận tải hàng không miền Nam hôm bán đấu giá lần 2 không có bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký mua vào. Kế hoạch phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Xí nghiệp in Sóc Trăng tuần trước cũng bất thành vì chẳng ai có nhu cầu.

Công ty dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang giữa tháng 7 chỉ hoàn thành 33% kế hoạch, khi số lượng bán ra chưa đến 900 nghìn cổ phần, so với mức đưa đấu giá 2,69 triệu. Tương tự, xí nghiệp báo in Thanh Niên chỉ bán được 737.500 so với con số dự kiến đấu giá 1,54 triệu và không một ai đặt cao hơn giá khởi điểm 10.000 đồng. Buổi đấu giá 21/7 của Cấp thoát nước và môi trường số 2 Vĩnh Phúc tại HNX bán chưa được 10%, tương đương 247.400 cổ phần, trong khi số lượng đưa ra trên 4 triệu và tất cả nhà đầu tư đăng ký đều bằng giá khởi điểm 10.100 đồng.

Cổ phiếu trên các sàn giảm dần qua từng phiên giao dịch, khiến giá đặt mua tại các đợt phát hành lần đầu ra công chúng không được cao. Chốt phiên ngày 20/8, chỉ tính riêng trên HOSE, có trên 90 mã giá từ 20.000 đồng trở xuống.

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với thời kỳ hoàng kim của thị trường hồi năm 2007, khi các giá đấu cao gấp 7-8, thậm chí trên 10 lần mức khởi điểm mà vẫn thu hút hàng loạt nhà đầu tư tham gia.

Song, vẫn có một số doanh nghiệp IPO thành công. Ví dụ như Công ty điện lực Gia Lai bán hết lượng mang đấu giá với mức đấu thành công bình quân cao hơn hơn khởi điểm gần 3.000 đồng. Trên sàn Hà Nội, có 3 công ty: Tài chính cổ phần Handico, Bảo hiểm BIDV, Tasco có khối lượng đặt mua vượt hai ba lần so với số lượng mang đấu giá, từ tháng 7 đến nay.

Gần 2 tháng nay, cả hai sàn có 7 doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá, chỉ xấp xỉ một nửa so với giai đoạn sôi động hồi tháng 6. Thị trường chứng khoán giao dịch ảm đạm, giá cổ phiếu niêm yết liên tục suy giảm. Kết quả kinh doanh nhiều doanh nghiệp ở mức khả quan cũng không kích thích sức mua dâng cao... chỉ là một trong số những nguyên nhân ảnh hưởng đến các đợt đấu giá.

Theo lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, một số doanh nghiệp thực hiện roadshow kém và quan trọng hơn: hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận thu về... ở mức thấp nên nhà đầu tư từ chối bỏ tiền mua trong các đợt đấu giá.

Vị lãnh đạo cho rằng, chất lượng hoạt động kém là nguyên nhân chủ yếu khiến doanh nghiệp không thu hút nổi đồng vốn đầu tư, chứ không bị hẳn tác động từ thị trường chứng khoán. Bởi vẫn có công ty thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia, với lượng đăng ký và các mức giá đấu vượt dự kiến, như trường hợp của Công ty dịch vụ du lịch quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ IPO vào 24/8 tới đây.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khối phân tích đầu tư Công ty chứng khoán SME cho rằng những doanh nghiệp đấu giá thời gian gần đây có quy mô nhỏ, không phải đầu ngành, năng lực cạnh tranh kém, kinh doanh không lỗ nhưng mức lãi cũng lèo tèo, cổ tức không bằng lãi suất ngân hàng... nên nhà đầu tư không mặn mà mua vào.

Mặc khác, tuy bán bằng mệnh giá nhưng thực chất không hề rẻ so với các cổ phiếu đang niêm yết, khi có nhiều mã hiện nay đã ở mức hấp dẫn và doanh nghiệp lại làm ăn tốt. "Mức độ hấp dẫn của doanh nghiệp không phụ thuộc nhiều vào biến chuyển liên tục trên sàn chứng khoán. Nếu là hàng tốt, sẽ có người mua ngay", ông Hùng cho biết.

Theo Bạch Hường (VNE)